Oğuzhan Özyakuptan imalı gol sevinci

Beşiktaş futbolcuyla anlaştı ama...

Beşiktaş, Torino'nun 10 numarasını kiralamak için harekete geçti. Mirsad Türkcan'ın menajerliğini yaptığı Ljajic, 3 milyon Euro'ya 'Evet' dedi. Kulübü ise 7 milyon Euro istedi.