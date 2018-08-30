Oğuzhan Özyakuptan imalı gol sevinci

Oğuzhan Özyakup'tan imalı gol sevinci
Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı karşılaşmada gol atan Oğuzhan Özyakup'un sevinci dikkat çekti.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 45. dakikasında topu ağlarla buluşturan Oğuzhan Özyakup ilginç bir gol sevinci yaşadı. Parmaklarını kulaklarını götürüp gözlerini kapatan Oğuzhan adeta "Duymuyorum" mesajı verdi. Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçından eleştirilerin odağı olan ve siyah-beyazlı taraftarların tepkisiyle karşılaşan Oğuzhan, yaşananlara bu hareketiyle cevap verdi.
Milliyet
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