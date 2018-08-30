Cocu transferi istemeden onaylamış

Cocu transferi istemeden onaylamış

F.Bahçe'nin 10.5 milyon euro'ya Al Nassr'a sattığı Giuliano ile ilgili Gremio Başkanı Romildo Bolzan'dan açıklama geldi.
Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Al Hilal forması giymeye başlayan Bafetimbi Gomis’in yıllık 7 milyon euroluk bir maaş alacağı ortaya çıktı.
Yeni sol bek Real Madrid'den

Yeni sol bek Real Madrid'den

Hasan Ali Kaldırım'dan memnun olmayan teknik heyet, yönetimden Portekizli sol bek Coentrao'yu talep etti.
Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray’ın transferini düşündüğü stoper Gary Cahill’in Chelsea’de kalıp forma savaşı vereceği ifade edildi.
3 yıldız gözden çıkarıldı

3 yıldız gözden çıkarıldı

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç ve Chedjou gözden çıkarıldı. İsmi F.Bahçe ile anılan Edin Visca ise takımda kalıyor.
"Cocu mutsuz. Sözler tutulmadı"

"Cocu mutsuz. Sözler tutulmadı"

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve kendisine verilen sözlerin tutulmadığı iddiasında bulundu.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.

Oğuzhan Özyakup'tan imalı gol sevinci

Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı karşılaşmada gol atan Oğuzhan Özyakup'un sevinci dikkat çekti.

Oğuzhan Özyakuptan imalı gol sevinci

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 45. dakikasında topu ağlarla buluşturan Oğuzhan Özyakup ilginç bir gol sevinci yaşadı. Parmaklarını kulaklarını götürüp gözlerini kapatan Oğuzhan adeta "Duymuyorum" mesajı verdi. Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçından eleştirilerin odağı olan ve siyah-beyazlı taraftarların tepkisiyle karşılaşan Oğuzhan, yaşananlara bu hareketiyle cevap verdi.

Burak Yılmaz'a karşılık 5 futbolcu!

Burak Yılmaz'a karşılık 5 futbolcu!

Beşiktaş rahat turlayıp gruplara kaldı

Beşiktaş rahat turlayıp gruplara kaldı

Anlaşma tamam! İşte Vagner Love'un yeni takımı

Anlaşma tamam! İşte Vagner Love'un yeni takımı


 

Milliyet

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Oğuzhan Özyakuptan imalı gol sevinci

Oğuzhan Özyakup'tan imalı gol sevinci

Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı karşılaşmada gol atan Oğuzhan Özyakup'un sevinci dikkat çekti.
Burak Yılmaza karşılık 5 futbolcu!

Burak Yılmaz'a karşılık 5 futbolcu!

Golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Burak Yılmaz isminde karar kıldı.

Beşiktaş rahat turlayıp gruplara kaldı

Beşiktaş rahat turlayıp gruplara kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında sahasında Partizan'ı Pepe (2) ve Oğuzhan Özyakup'un golleriyle 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına kaldı.
Anlaşma tamam! İşte Vagner Loveun yeni takımı

Anlaşma tamam! İşte Vagner Love'un yeni takımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Brezilyalı forvet Vagner Love'ın transferi konusunda Beşiktaş'la her konuda anlaşmaya vardı.
Beşiktaş futbolcuyla anlaştı ama...

Beşiktaş futbolcuyla anlaştı ama...

Beşiktaş, Torino'nun 10 numarasını kiralamak için harekete geçti. Mirsad Türkcan'ın menajerliğini yaptığı Ljajic, 3 milyon Euro'ya 'Evet' dedi. Kulübü ise 7 milyon Euro istedi.
Fikret Orman: Benim motivasyonum çökünce, Beşiktaş da çöker

Fikret Orman: "Benim motivasyonum çökünce, Beşiktaş da çöker"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman çok sert açıklamalar yaptı. "Futbolcunun ağzı değil ayakları konuşacak" diyen Fikret Orman'ın Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ı hedef aldığı iddia edildi.
Fikret Orman Harun Tekini açıkladı

Fikret Orman Harun Tekin'i açıkladı

Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısından sonra kısa bir açıklama yaptı. Döviz kurlarındaki hareketlenmelerden bahseden Orman transferle ilgili de konuştu. Beşiktaş Başkanı, Bursaspor kaptanı Harun Tekin'in transferine ilişkin soruyu da yanıtladı.
Şenol Güneş: Böyle bir maç oynamak bize yakışmadı

Şenol Güneş: "Böyle bir maç oynamak bize yakışmadı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz ile oynanan rövanş mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Negredo Beşiktaşı ipten aldı

Negredo Beşiktaş'ı ipten aldı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, ilk maçı 1-0 kazandığı Avusturya ekibi LASK Linz'i son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup olmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı.
Çinde Talisca şov sürüyor

Çin'de Talisca şov sürüyor

Çin Süper takımlarından Guangzhou Evergrande'de forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın yüksek peformansı sürüyor.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

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"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

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Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

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