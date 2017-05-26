Oğuzhan Özyakupta flaş gelişme!

Roma bir kez daha Oğuzhan Özyakup’u istedi, Başkan Fikret Orman “Şampiyonluk sonrası masaya oturalım” cevabını verdi. İtalyan kulübü, 12.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kullanmak istiyor.

2012-13 sezonundan bu yana Siyah-Beyazlı formayı terleten Oğuzhan Özyakup ayrılığın eşiğinde. Üst üste 2. şampiyonluk için geri sayımda olan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu, artık kariyerine Avrupa’da devam etmeyi planlıyor ve Beşiktaş’a yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak gitmek istiyor.

Roma devrede

Devre arasında Sevilla’nın resmi teklifine rağmen Başkan Fikret Orman’ın bırakmadığı Ozzie için şu an Roma ciddi şekilde devrede. Sportif direktörlüğe Sevilla’dan ayrılan Monchi gelirken, İspanyol futbol adamı bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Başkan Orman ise “Şampiyonluk sonrası masaya oturalım” haberini yolladı. Bu hafta Gaziantep’te tur atmaya hazırlanan Beşiktaş’ta, Fikret Orman’ın önümüzdeki hafta Romalı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Haftaya görüşebilirler

Çizme temsilcisi, sözleşmesinde “12.5 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi bulunan Oğuzhan için bu rakamı gözden çıkartmış durumda. Avrupa’ya açılmak isteyen Oğuzhan’ın da yakın çevresine, “Beşiktaş’taki misyonumu tamamladım. Hedeflerim için sürekli gelişmek zorundayım. Kulübüme para kazandırarak gitmek isterim” dediği öğrenildi. Artık gözler, önümüzdeki hafta yapılması beklenen pazarlığa çevrildi.

Başkan sinyali vermişti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz hafta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde takip ettiği idmanda ayrılık sinyalini vermişti. Basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, “Ederini bulan futbolcuyu satarım” diyen Başkan Orman, Oğuzhan’ı devre arasında şampiyonluğu düşünerek Sevilla’ya göndermedi. Ancak sezon sonunda, gurbetçi yıldız da istediği için Roma transferinin gerçekleşmesi çok yüksek ihtimal.