Oğuzhan Özyakupta büyük tehlike!

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup için Serie A ekibi Roma’nın ısrarı devam ediyor.

Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup için Serie A ekibi Roma’nın ısrarı devam ediyor.

İtalyan ekibinin yeni sportif direktörü Monchi’nin peşini bırakmadığı 24 yaşındaki futbolcu için Kara Kartal’ın aldığı son teklifin 14 milyon Euro (56 milyon TL) olduğu bildirildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın ise oyuncusu için kapıyı 20 milyon Euro’dan (80 milyon TL) açtığı, bu bedelin altında bir fiyata Oğuzhan’a gidiş izni verilmeyeceğini ilettiği bildirildi.