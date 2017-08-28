Oğuzhan Özyakup Milli Takıma davet edildi

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Lucescu'nun A Milli Takım kadrosunu açıklamasının ardından Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un kadroya alınmaması spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Tartışmalara neden olan bu karar sonrası Rumen teknik adam flaş bir karara imza attı.

TFF'den yapılan açıklamada konuyla ilgili şöyle denildi:

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Dün akşam da, Harun Tekin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkmış, yerine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı çağrılmıştı.