Oğuzhan Özyakup için reddedilemeyecek teklif

İngiliz spor haberi sitesi tribalfootball.com, Arsenal’in Oğuzhan için 11 milyon poundu gözden çıkardığını ve sahibi olduğu yüzde 30’luk payını da istemeyeceğini yazdı.

BEŞİKTAŞ’IN kaptanı Oğuzhan için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İngiltere’de yayın yapan tribalfootball.com, Arsenal’in Oğuzhan için ocak ayında yeni bir teklifte bulunacağını yazdı. Haberde, Ozzie’nin bir sonraki satışından yüzde 30 pay hakkı bulunan Arsenal, 25 yaşındaki orta saha için 11 milyon euroyu gözden çıkardı ve payından da caydı. Ayrıca Ozzie için Fransız ekibi Marsilya ile İtalyan devi Milan’ın da ocakta teklif yapacağı bildirildi. Buna rağmen Arsenal’in yüzde 30’luk hakkının bulunmasının, İngiliz ekibine büyük bir avantaj sağladığı yazıldı.

500 BİNE GÖNDERDİLER

Arsenal, altyapısından yetiştirdiği Oğuzhan’ı 2012 yılında 500 bin euroya Beşiktaş’a satmıştı. Yıllar içinde kendisini geliştiren Ozzie, Beşiktaş’ta hem kaptanlığa yükseldi hem de 10 numaralı formayı sırtına geçirmeyi başardı.

Akşam