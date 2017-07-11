Oğuzhan için 11 milyon Euroyu gözden çıkardılar

Roma, Beşiktaş’ın kaptanı için gözünü kararttı... Çizme devi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 11 milyon Euro’luk (44 milyon TL) teklifle Kara Kartal’ın kapısını çaldı.

Oğuzhan Özyakup’a İtalyanlar’ın ilgisi devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir renklerine bağlamak için girişimlerde bulunan Çizme devi, son olarak 8 milyon Euro’luk (32 milyon TL) bir teklifle Kara Kartal’ın kapısını çalmıştı. Bu önerinin reddedilmesi sonrasında Ozzie konusunda beklemeye geçen Roma’nın, yakın süreç içinde bir kez daha atağa kalktığı ve tecrübeli orta saha oyuncusu için menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a 11 milyon Euro (44 milyon TL) önerdiği belirtildi.

Monchi tam yetki aldı

Başkan Fikret Orman’ın takımdan göndermeye sıcak bakmadığı Oğuzhan Özyakup’un, yeniden Avrupa’ya açılmaya sıcak baktığı konuşuluyor. Sevilla’da görev yaptığı dönemden beri Kartal’ın yıldızının peşinde bulunan Sportif Direktör Monchi’nin, Roma’ya geçmesinin ardından Oğuzhan’ı yeni takımına getirmekte kararlı olduğu öğrenildi. İspanyol futbol adamının, bu doğrultuda Roma Yönetimi’nden tam yetki aldığı bildirildi.

Sözleşmesi kasada duruyor

Beşiktaş Yönetimi, Oğuzhan Özyakup’un gelecek sezon sona erecek sözleşmesini uzatmıştı. Başarılı oyuncuyla seneliği 2.5 milyon Euro’dan (10 milyon TL) 5 yıllık anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, bu anlaşmayı henüz aktive etmedi. Ozzie’nin yeni kontrat için yönetimle el sıkışmasına rağmen, 13 milyon Euro (52 milyon TL) ve üstü bir teklif gelmesi halinde Kara Kartal’dan ayrılma hakkını elinde bulunduruyor.

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