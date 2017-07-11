Oğuzhan için 11 milyon Euroyu gözden çıkardılar

Bilic Süper Lig'den bir yıldızı daha kaptı

Bilic Süper Lig'den bir yıldızı daha kaptı

Osmanlıspor, son dönemlerde ismi büyük kulüplerle anılan Badou Ndiaye konusunda West Ham United ile anlaşmaya vardı.
Aboubakar'dan Beşiktaş'ı şok eden açıklama!

Aboubakar'dan Beşiktaş'ı şok eden açıklama!

Porto ile idmanlara başlayan Vincent Aboubakar geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez'i 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.
Dani Alves'in yeni takımı belli oldu

Dani Alves'in yeni takımı belli oldu

Brezilyalı yıldız Dani Alves, Manchester City'ye transfer olmaktan son dakika kararıyla vazgeçti ve PSG'ye katılma kararı aldı. Ailesiyle birlikte Paris'te bulunan 34 yaşındaki futbolcunun, yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Trabzon'un yıldızı G.Saray'da

Trabzon'un yıldızı G.Saray'da

Galatasaray Odeabank, Trabzonspor Medical Park'tan Dwight Hardy ile anlaşma sağladı.
Tolgay Özkalfa'dan şok karar! Gururuna yediremedi

Tolgay Özkalfa'dan şok karar! Gururuna yediremedi

Merkez Hakem Kurulu’nun Süper Lig kadrosundan TFF 1. Lig’e düşürdüğü Tolga Özkalfa, bunun üzerine hakemliği bıraktı.
Fenerbahçe istedi, bakın kime gitti

Fenerbahçe istedi, bakın kime gitti

GÖZTEPE, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olup üst sıraları zorlayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken yönetim Kasımpaşılı Andre Castro'yla yaşanan krizi aştı.
Başkandan canlı yayında transfer müjdesi

Başkandan canlı yayında transfer müjdesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlıyor.

Oğuzhan için 11 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Roma, Beşiktaş’ın kaptanı için gözünü kararttı... Çizme devi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 11 milyon Euro’luk (44 milyon TL) teklifle Kara Kartal’ın kapısını çaldı.

Oğuzhan için 11 milyon Euroyu gözden çıkardılar

Oğuzhan Özyakup’a İtalyanlar’ın ilgisi devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir renklerine bağlamak için girişimlerde bulunan Çizme devi, son olarak 8 milyon Euro’luk (32 milyon TL) bir teklifle Kara Kartal’ın kapısını çalmıştı. Bu önerinin reddedilmesi sonrasında Ozzie konusunda beklemeye geçen Roma’nın, yakın süreç içinde bir kez daha atağa kalktığı ve tecrübeli orta saha oyuncusu için menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a 11 milyon Euro (44 milyon TL) önerdiği belirtildi.

Monchi tam yetki aldı

Başkan Fikret Orman’ın takımdan göndermeye sıcak bakmadığı Oğuzhan Özyakup’un, yeniden Avrupa’ya açılmaya sıcak baktığı konuşuluyor. Sevilla’da görev yaptığı dönemden beri Kartal’ın yıldızının peşinde bulunan Sportif Direktör Monchi’nin, Roma’ya geçmesinin ardından Oğuzhan’ı yeni takımına getirmekte kararlı olduğu öğrenildi. İspanyol futbol adamının, bu doğrultuda Roma Yönetimi’nden tam yetki aldığı bildirildi.

Sözleşmesi kasada duruyor

Beşiktaş Yönetimi, Oğuzhan Özyakup’un gelecek sezon sona erecek sözleşmesini uzatmıştı. Başarılı oyuncuyla seneliği 2.5 milyon Euro’dan (10 milyon TL) 5 yıllık anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, bu anlaşmayı henüz aktive etmedi. Ozzie’nin yeni kontrat için yönetimle el sıkışmasına rağmen, 13 milyon Euro (52 milyon TL) ve üstü bir teklif gelmesi halinde Kara Kartal’dan ayrılma hakkını elinde bulunduruyor.

Hakan Çalhanoğlu resmen İtalyan devinde

Hakan Çalhanoğlu resmen İtalyan devinde

Serie A'dan Sneijder'e 2 yıl için 5 milyon euroluk teklif

Serie A'dan Sneijder'e 2 yıl için 5 milyon euroluk teklif

Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Oğuzhan için 11 milyon Euroyu gözden çıkardılar

Oğuzhan için 11 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Roma, Beşiktaş’ın kaptanı için gözünü kararttı... Çizme devi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 11 milyon Euro’luk (44 milyon TL) teklifle Kara Kartal’ın kapısını çaldı.
Hakan Çalhanoğlu resmen İtalyan devinde

Hakan Çalhanoğlu resmen İtalyan devinde

İtalyan devi Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferini resmen açıkladı. Çizme ekibinin 24 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu, 2.5 milyon Euro kazanacak.
Serie Adan Sneijdere 2 yıl için 5 milyon euroluk teklif

Serie A'dan Sneijder'e 2 yıl için 5 milyon euroluk teklif

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder'e, Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın, 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifi yaptığı iddia edildi.
Dani Alveste flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

Juventus, Dani Alves'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Salah rekor bedelle Premier Lige

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
Jose Sosa aşkı bitmiyor!

Jose Sosa aşkı bitmiyor!

Menajeri ısrarla Türkiye’yi düşünmediklerini belirtse de Fenerbahçe yönetiminin Jose Sosa ısrarı sürüyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar er ya da geç Arjantinli oyuncuyu ikna edeceklerine inanıyorlar.
Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Juventus'un 17 yaşındaki forveti Moise Kean'ın kulüple yeni sözleşme imzalaması için babasından ilginç bir talep geldi.
Her yol Beşiktaşa çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

29 yaşındaki savunmacı için Boca Juniors’un 3 milyon Euro (12 milyon TL) önerdiği, Kartal’ın ise bu isme 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) bütçe ayırması sebebiyle transferde favori konumda olduğu bildirildi.
Milandan Fenerbahçeye çılgın teklif!

Milan'dan Fenerbahçe'ye çılgın teklif!

İtalyan basını, Danimarkalı stopere karşılık paranın yanı sıra Paraguaylı savunmacıyı önerdiğini yazdı. Fenerbahçe Yönetimi’nin önceliği para olsa da Gustavo Gomez için Aykut Kocaman’ın görüşü alınacak.
Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Geçtiğimiz transfer sezonunda Galatasaray'ın listesinde yer alan Palmeiras'lı futbolcu Vitor Hugo, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu.
Totti, Roma formasını son kez giyeceğini açıkladı

Totti, Roma formasını son kez giyeceğini açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın kaptanı Francesco Totti, 28 Mayıs Pazar günü Genoa ile...
Jose Sosa kendini buldu!

Jose Sosa kendini buldu!

Ara transferde Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Jose Sosa, transfer sezonunun kapanmasıyla kendini buldu....
Inter isyan etti! Dev protesto...

Inter isyan etti! Dev protesto...

Türkiye'de yoğun şekilde tartışılan hakem kararlarının ardından İtalya'da da hakemlere büyük tepki var....
5.4lük deprem maçı durdurdu!

5.4'lük deprem maçı durdurdu!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında dün akşam oynanan Pescara-Atalanta maçı esnasında deprem meydana geldi....
Interden Juveye darbe!

Inter'den Juve'ye darbe!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında Inter, konuk ettiği Juventus'u 2-1 yendi....
Salih Uçana 7 milyon euro

Salih Uçan'a 7 milyon euro

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan için İtalyan kulüpleri sıraya girdi....