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Fenerbahçe 4. hafta sonunda 3. yenilgisini Kayseri maçında almıştı. Tribünlerdeki gerginlik teknik ekibe de yansıdı. Birçok şeyi içine atan Cocu, bu kez Comolli’nin odasına gidip “Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız” dedi.

Odasını basmış! Olay kavga aylar sonra ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra lige Bursa galibiyetiyle başlayan ancak sonrasında Malatya ve Göztepe yenilgileriyle şoka uğrayan Fenerbahçe'de umutsuzluk rüzgarları çoktan esmeye başlamıştı. Fakat yeniden evine dönen Fenerbahçe, Kayseri galibiyetiyle taraftarına yeni bir çıkışın müjdesini vermeyi hedefliyordu.

ÇÖKÜŞ HIZLANDI

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe 2. yarıda darmadağı oldu ve maçı inanılmaz savunma ve kaleci hatalarıyla 3-2 kaybetti. Her şeyden önemlisi takımın mücadele gücünün her geçen gün azalması Cocu'nun da dikkatini çekiyordu. Kurulan kadrodan mutlu olmayan Hollandalı teknik direktör, takımdaki mental çöküşe de dur diyemiyordu.

SONUNDA PATLADI!

O güne kadar birçok şeyi içine atan ve sesini yükseltmeyen Hollandalı teknik adam, Comolli ile arasında olan sürtüşmesi ilk kez dışarı yansıttı. Transfer politikasını beğenmeyen Cocu, Comolli'nin odasına giderek Fransız futbol adamına çıkıştı.

Cocu, "İmza atmadan önce bana verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. İstediğim oyuncuları almadığınız gibi takımda kalmasını istediğim Josef'i de sattınız. Yaptığınız transferleri anlamakta güçlü çekiyorum. Bu takım geçen seneden daha zayıf durumda" dedi.

Deplasmanda alınan Konya galibiyeti stresi biraz azaltsa da takımın geriye düştükten sonra toparlanmayı başaramaması, mental zayıflığın, özgüvensizliğin iyice artmasını engelleyemedi. Beşiktaş derbisinde ortaya konan futbol biraz teselli olsa da istikrar bir türlü sağlanamadı. Rize yenilgisi ve iç sahadaki Ankaragücü hezimetinin ardından yönetim hiç şık olmayan bir tarzda resmi siteden "Cocu ile yolları ayırdık" açıklaması yaptı.

HEDEFTE AVCI VARDI

İlk başta yönetimin aklında sezonu Koeman ile tamamlayıp, Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'yı gelecek sezon takımın başına getirmek vardı. Ersun Yanal'ın takımın başına geç gelmesinin ana sebebi işte bu oldu. Ancak mızrak çuvala sığmıyordu. Koeman ile alınan Alanya galibiyetine rağmen kötü sonuçlar ardı ardına gelmeye devam edince takım küme düşme hattının içine girdi.

YANAL TESELLİSİ

Akhisar yenilgisi sonrası yapılan Ersun Yanal operasyonu ile camia umutlansa da takıma takviye gerektiği Erzurum ve Antalyaspor maçları ile iyice açığa çıktı.

OPERASYONDA ÇOK GEÇ KALINDI

Tüm futbol otorilerinin ortak fikri Koeman ile zaman kaybedildiği yönündeydi. Alanya galibiyeti ise aldatıcı oldu. Kararların geç alınması alt sıralarda oyalanan Fenerbahçe'nin küme düşme hattının içine girmesi ile sonuçlandı.

FERDİ&BARIŞ KARARI İPLERİ İYİCE GERDİ

Cocu; Barış ile Ferdi'yi U21 takımına yollamak istedi. Comolli karşı çıkınca sinirler bir anda gerildi.

Cocu ile Comolli'nin arası transfer politikası nedeniyle açılırken, ipleri iyice geren bir gelişme yaşandı. Phillip Cocu, fizik olarak yeterli görmediği Barış Alıcı ile Ferdi Kadıoğlu'nu Ozan Tufan ile birlikte U21 takımına göndermek isteyince sportif direktör Comolli buna şiddetle karşı çıktı. Özellikle Ferdi'yi 1.5 milyon Euro gibi bir rakama Comolli'nin getirmesi önemli bir sorundu. Comolli bu kararı engelledi. Barış ve Ferdi A takımı ile idmanlara çıkmasına rağmen Ferdi zaman zaman U21 takımı ile maçlara çıktı. Bu yaşananlar Cocu ile Comolli'nin arasındaki iplerin iyice gerilmesine neden oldu.

BARIŞ'I KOEMAN OYNATTI!

Ligin ilk 2 haftasında görev verdiği Barış Alıcı'ya Cocu sonraki maçlarda görev vermedi. Kimi zaman kadroya bile almadı. Bu da Comolli ve Cocu arasındaki soğuk savaşın bir yansımasıydı. Cocu'nun ardından görev yapan yardımcısı Koeman ise Barış'ı tekrar hatırlayan kişi oldu.

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