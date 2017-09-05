Ocak ayında imzayı atacak!

Her konuda anlaşılmasına rağmen Juventus izin vermediği için Galatasaray’a gelemeyen Asamoah, devre arasında Sarı- Kırmızılı kulüp ile ön protokol imzalayacak.

Avrupa’da sözleşmenin bitimine 6 ay yani yarım dönem kala futbolcular anlaştıkları kulüple resmi sözleşme imzalayabiliyorlar.

Galatasaray, Asamoah ile Ocak ayında protokol yapacak. Haftalar önce Cim Bom’a gelmeyi kabul eden ve her konuda anlaşılmasına rağmen Juventus izin vermeyince İtalya’da kalan Asamoah, sezon sonunda bonservisi olmadan Aslan olacak. Galatasaray o gelene kadar sol beke kiralık bir oyuncu getirmeyi planlıyor.

Juventus’un Şampiyonlar Ligi kadrosuna da ismini bildirdiği Asamoah, 2012’den bu yana Siyah- Beyazlı formayı terletiyor. Tam bir joker Sol bek, sol açık ve orta sahanın merkezinde oynayabilen 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyla Galatasaray devre arasında 3+1 senelik mukavele imzalamayı planlıyor. Asamoah bir anlamda Galatasaray’ın yeni sezon için ilk transferi olacak.