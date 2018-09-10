Ocak ayında Falcao geliyor

Transferde geç kalıp golcü alamadığı için eleştirilen Galatasaray yönetimi bu kez işi sıkı tutuyor.

Fatih Terim'in isteği üzerine ara transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Cimbom, Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao'yu öncelikli olarak düşünüyor. G.Saray'ın yine eski gözağrısı olan Marsilya'dan Mitroglou ve Everton'dan Niasse de adaylar arasında.

Terim'in "12-13 atak oyuncusuyla görüştük" dediği sarı-kırmızılı ekibin listesinde ismi kamuoyuna sızmayan 4-5 golcünün daha bulunduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde adı birçok kez Galatasaray ile anılan Radamel Falcao, geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 24 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli forvet, bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol attı.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 30 maça çıkan Kostas Mitroglu 13 gol ve 4 asist kaydetti. Bu sezon Fransa Ligi'nde 3 maça çıkan Yunan golcü, 1 gol attı.

2013-2014 sezonunda ülkemizde Akhisarspor forması giyen Senegalli golcü Oumar Niasse, geçtiğimiz sezon 27 maçta 12 gol ve 4 asistle oynadı. Niasse, bu sezon Everton formasıyla çıktığı 4 maçta skor üretemedi.

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