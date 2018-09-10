3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

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Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
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Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Ocak ayında Falcao geliyor

Transferde geç kalıp golcü alamadığı için eleştirilen Galatasaray yönetimi bu kez işi sıkı tutuyor.

Ocak ayında Falcao geliyor

Fatih Terim'in isteği üzerine ara transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Cimbom, Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao'yu öncelikli olarak düşünüyor. G.Saray'ın yine eski gözağrısı olan Marsilya'dan Mitroglou ve Everton'dan Niasse de adaylar arasında.

Terim'in "12-13 atak oyuncusuyla görüştük" dediği sarı-kırmızılı ekibin listesinde ismi kamuoyuna sızmayan 4-5 golcünün daha bulunduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde adı birçok kez Galatasaray ile anılan Radamel Falcao, geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 24 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli forvet, bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol attı.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 30 maça çıkan Kostas Mitroglu 13 gol ve 4 asist kaydetti. Bu sezon Fransa Ligi'nde 3 maça çıkan Yunan golcü, 1 gol attı.

2013-2014 sezonunda ülkemizde Akhisarspor forması giyen Senegalli golcü Oumar Niasse, geçtiğimiz sezon 27 maçta 12 gol ve 4 asistle oynadı. Niasse, bu sezon Everton formasıyla çıktığı 4 maçta skor üretemedi.

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha

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Abdurrahim Albayrak patladı: "Bundan sonra kimseye yok"

Galatasaray'a bedava golcü

Galatasaray'a bedava golcü


 

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Galatasaraya bedava golcü

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