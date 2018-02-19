"O zaman Tudor neden gönderildi?"

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Fuat Akdağ ile birlikte gündemini yorumladı.

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında gündemini yorumladı. İşte Demirkol'un yaptığı yorumlardan önemli satır başları:

Gomis haberleri hoş değil

Bafetimbi Gomis'in bayılma anının gazetelerde kullanılma şekli hoş değil. Gomis'in o olayından sonra ciddi bir konsantrasyon kaybı oluştu.

Trafik kazasını da önceden bilirsin ama...

Gomis'in bu rahatsızlığı daha önceden biliniyordu ancak trafik kazasını da önceden bilirsin. O yüzden ben etkilendim ve sahadaki herkesin de etkilendiğini düşünüyorum.

Terim'in açıklamaları çok ilginç

Fatih Terim'in deplasman problemiyle ilgili açıklamaları ilginç. Hocanın zaten iki geliş sebebi var: Biri takımın deplasmanlarda kazanamaması, ikincisi de güçlü bir teknik direktör ihtiyacı.

Tudor neden gönderildi ki?

Terim, deplasman problemini halledemeyecekse Igor Tudor neden gönderildi ki? Biz Tudor'un şikayet etmesine izin vermedik. Dolayısıyla koskoca Fatih Terim'in şikayet etmesinin bir açıklaması yok. Terim zaten bunun için geldi.

Teknik heyet sınıfta kaldı

Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyunun çok övünülecek bir tarafı yok. Bu takımı bu kadar koşturmak doğru mu? Zira ikinci yarı yürüyecek hâlleri kalmadı. Bu maç, teknik heyet tarafından iyi yönetilmedi.

Net penaltı gibi!

Dünkü pozisyon için ben de en başta "Nasıl penaltı?" dedim. Ama sonra başka bir açıdan seyrettiğimizde net penaltı gibi göründü.

Talisca'nın kartı işgüzarlık!

Hakemlerden herkes şikayetçi. Ancak tartışmaya açık olan ve olmayan kararları ayırmak gerekiyor. Mesela Talisca'nın sarı kartı hakemin işgüzarlığı. Talisca'ya verilen sarı kart, Caner Erkin'e daha önce küfür nedeniyle verilen sarı kartla aynı şey.

Herkes Muslera kadar oynar!

Muslera'nın şu an bir performansı yok. Kaleye herhangi birini geçirsen bu kadar oynar zaten. Ondan beklentiler çok daha yüksek.

İlk yarıdaki formlarında değiller

Başakşehir'in ligin ilk yarısındaki formunda olduğu kanaatinde değilim. Ancak Fenerbahçe maçından sonra kendi oyunlarına yaklaştılar.

Burak o golleri atsaydı...

Dün Burak Yılmaz, bu seneki standardının yarısında olsaydı Trabzonspor, dün Başakşehir'i yenerdi. Maçın dengesini değiştiren de dün Burak'ın kötü performansı oldu.

Rıza hoca iyi gitmiyor

Elinde Sosa, Yusuf, Abdülkadir ve Kucka gibi oyuncular var. Rıza hoca şikayet ediyor ama daha ne olacak ki? Rıza hocayla Trabzonspor iyi gitmiyor.

Beşiktaş'ın problemi gol atamamak

Beşiktaş, Konyaspor maçında mükemmel oynadı. Burada şampiyonluğa kanalize edilebilecek bir oyun var. Ancak üzerinde çalışılması gereken şey, bu takımın neden gol bulamadığı.