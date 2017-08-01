O sürpriz Arda Turan olacak

Futbol direktörü Cenk Ergün’ün, “Transferde bir sürprizimiz olacak” dediği o ismin Arda Turan olacağı öğrenildi.

İkinci transfer taarruzu için artık geri sayımda olan Galatasaray’da, futbol direktörü Cenk Ergün’ün geçtiğimiz günlerde verdiği, “Sürprizimiz olacak” müjdesinin detayları ortaya çıkıyor. Sarı-Kırmızılı idarecinin işaret ettiği o ismin, Arda Turan olduğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek’in bir süredir bizzat temasta olduğu tecrübeli futbolcuya, “Mutsuzsan gel” mesajını gönderdiği belirlendi. Son olarak Barcelona’nın Real Madrid’i devirip şampiyon olduğu hazırlık turnuvasının ardından kutlama fotoğrafına alınmayan Arda’nın, deyim yerindeyse gemileri yakmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Barça’nın cevabı kritik

Arda Turan’la Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önümüzdeki günlerde bire bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı- Kırmızılılar için artık aşılması gereken tek engel, Barcelona ile yapılacak pazarlık olacak. Yönetim, 30 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. İspanyol devinin bu düşünceye vereceği yanıt, transferde belirleyici olacak.

İşi şansa bırakmayacaklar

Yine de işini şansa bırakmayan Galatasaray Yönetimi, Arda’dan Barcelona’ya İstanbul’a dönme konusunda baskı yapmasını isteyecek. Türk Milli Takımı’na geçtiğimiz haftalarda veda eden deneyimli oyuncunun, Barcelona ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Katalan temsilcisi, Arda’yı Atletico Madrid’den 40 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Kombine satışını patlatır

Galatasaray Yönetimi, olası bir Arda Turan transferinin, taraftarla idareciler arasındaki sorunları ortadan kaldıracağını ve kombine satışlarını patlatacağını düşünüyor.

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