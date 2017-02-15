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"O futbolcuyu istiyorum ama şimdi söyleyemem"

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat ve oyunculardan Roman Neustadter, Krasnodar maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında tur mücadelesini değerlendirdi.

O futbolcuyu istiyorum ama şimdi söyleyemem

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat ve oyunculardan Roman Neustadter, Krasnodar maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Alman asıllı Rus oyuncusu Roman Neustadter, kendisine sorulan milli takım sorularını cevaplarken, maçla ilgili ise yarın kazanmak için sahada olacaklarını söyledi.

Daha sonra söz alan Dick Advocaat ise, Krasnodar takımından bir oyuncuyu takımında görmek istediğini ancak bunu haftaya söyleyebileceğini belirtti. Krasnodar'ın maç eksiği sorunu yaşayacağını sanmadığını, rakiplerinin yeterince hazırlık maçı yaptığını belirten Advocaat, ayrıca  "Lig ile Avrupa arasında sadece bir seçeneğim varsa, Avrupa Ligi'ni kazanmayı tercih ederim. Seneye ise ligi kazanmayı isterim." şeklinde konuştu.

Advocaat ve Neustadter'in açıklamaları şu şekilde:

Roman Neustadter:

Rusya Milli Takımı'nın son aday kadrosuna alınmadım ama bunun sebebini çok iyi anlıyorum. Teknik direktörümüzün maç eksiğimden dolayı ben kadroya almaması normal.Rusya maçlarını izledim. Teknik direktörümüz benim yerime birkaç oyuncu denedi. Rekabet böyle bir şey...

"Böyle statlarda oynamak güzel"

Krasnodar Stadyumu'na girince çok modern bir stat olduğunu görüyoruz. Krasnodar'ın bazı maçlarını izledim, gerçekten kaliteli bir takım ama biz yarın kazanmak için sahaya çıkacağız. Böyle güzel statlarda maç oynamak her zaman ayrı bir keyif verir oyuncuya.

Dick Advocaat:

"Maç eksiği sorunu yaşamazlar"

Bildiğiniz gibi Krasnodar takımı Dubai'deydi. Sonra da İspanya'da kamp yaptılar. Bu maça hazırlanmak için 10 küsur karşılaşma oynadılar. Dolayısıyla bir maç eksiği problemi yaşayacaklarını sanmıyorum.

"Van Persie fit olmak için kaldı"

Van Persie'nin şu anda bizle olmamasını sebebi, antrenman yapacak olması ve daha fit duruma gelmek zorunda olması...  Emenike kadroda Volkan Şen yok, sizin bilebilecekleriniz bunlar.

Turun ilk karşılaşması bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. İyi skor almalıyız, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.

"O oyuncuyu istiyorum ama şimdi söyleyemem"

Krasnodar'dan hangi oyuncuyu Fenerbahçe'de görmek istediğimi biliyorum ama bunu haftaya söyleyeceğim.

Bizim için önemli olan yarın bu maçtan galip ayrılmak... Kontratakla ya da başka şekilde... Ya da dün akşam Paris Saint Germain'in yaptığı gibi oyunu rakip yarı sahaya yıkabilirsiniz. Bu tamamen takımınızın oyuncu yapısıyla alakalı bir durum.

"Avrupa Ligi'ni Süper Lig'e tercih ederim"

Lig ile Avrupa arasında sadece bir seçeneğim varsa, Avrupa Ligi'ni kazanmayı tercih ederim. Seneye ise ligi kazanmayı isterim.

Rakibimiz kendi sahasında, deplasmanda olduğundan daha farklı bir oyun oynamak zorunda olacak muhtemelen...

"Rusya ve Türkiye ligleri küçümseniyor"

Şuan Rusya Ligi'nde fazla yabancı oyuncu var ve oyun tarzları değişmiş durumda. Bence Avrupa'dan bakanlar Rusya ve Türkiye liglerini küçümsüyorlar. Bence iki lig de çok zor. Bu yüzden yarın çok değişik, çok ilginç bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum.

"Sow ayrı bir yetenek"

Sow röveşata golleri için özel bir çalışma yapmıyor, ama bu konuda özel bir yeteneği var.

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