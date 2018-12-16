Nwakaeme, Beşiktaşa attığı müthiş golü anlattı

Beşiktaş maçında harika bir gol atan Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, karşılaşma sonrası konuştu.

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta bordo-mavili takımın ikinci golünü atan Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Anthony Nwakaeme, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ne Beşiktaş ne de bizim için kolay bir maç olmadı. Sosa'nın çıkmasını beklemiyorduk, bu bizi zorladı. Sonrasında karşılıklı pozisyonlar oldu. Kazanabilirdik ama olmadı." dedi.

Attığı güzel golün ardından sevinç anıyla ilgili de sorulan soruya yanıt veren Anthony Nwakaeme, "Tanrı bizi bu dünyaya gönderdiyse, yaptığımız şeylerden sonra onu hatırlamalıyız ve şükretmeliyiz. Ben de bunu yaptım." açıklamasını yaptı.