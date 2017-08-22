Nouma çıldırdı: "Yüreğin varsa yüzüme söyle"

Beşiktaş'ta 2000 ve 2002 yıllarında forma giyen, futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de birçok platformda yer alan Pascal Nouma, Galatasaraylı futbolcu Gomis'e yapılan ırkçı ifadelere tepki gösterdi.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçından sonra sosyal medyadan DJ Hakan Hepcan, Galatasaray'ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis için 'maymun' diyerek ırkçı söylemde bulunmuştu. Bu ifadeler üzerine oldukça yoğun bir tepki alan Hepcan, özür dilemişti.

Galatasaraylı yönetici Ural Aküzüm de 'aşağılık sözler' olarak nitelediği bu durum hakkında konuştu ve dava açacaklarını söyledi.

Gomis'e yapılan ırkçılığa sert bir tepki de Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma'dan geldi. Fransalı eski futbolcu instagram hesabından Gomis'in fotoğrafını paylaşarak şu ifadelerle tepkisini gösterdi:

Herkes bir haddini bilsin, benim de rengin siyah, Gomis'in ya da benim suratıma 'maymun' desenize, var mı o yürek!