Nikola Kalinic imzayı attı

Milan, Fiorentina'nın 29 yaşındaki Hırvat forveti Nikola Kalinic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Golcü aradığı bilinen Milan, Kalinic'le sözleşme imzaladı.

Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan devi transferde hız kesmiyor. Golcü arayışındaki Milan, Fiorentina'nın Hırvat yıldızı Nikola Kalinic'in transferini duyurdu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Kalinic'i kiralık olarak kadrosuna katarken Fiorentina'ya 5 mlyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 20 milyon euro.

Hırvat forvet, Leonardo Bonucci, Andre Silva, Andrea Conti, Hakan Çalhanoğlu, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Lucas Biglia, Franck Kessie, Antonio Donnarumma ve Fabio Borini'nin ardından Milan'ın 11. transferi olacak. Son olarak Fiorentina'dan Kalinic'i alan Milan, bu sezon 11 yıldıza tam 233 Milyon Euro harcamış oldu.

Kalinic geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 20 gole imza atmıştı.