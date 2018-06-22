Nijerya İzlandayı devirdi

2018 Rusya Dünya Kupası D grubunda Nijerya, İzlanda'yı 2-0 yenerek son maç öncesi gruptan çıkma yolunda avantaj elde etti.

2018 Rusya Dünya Kupası D grubunda Nijerya - İzlanda ile karşı karşıya geldi. İlk maçını Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Nijerya mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Volga şehrinde Volgograd Arena'da oynanan mücadelede Nijerya'nın gollerini 49. ve 75. dakikada Ahmed Musa kaydetti.

İlk önce aut sonra VAR kararı ile penaltı...

80. dakikada yaşanan ceza sahasında yaşanan mücadele sonrası ilk olarak Nijerya lehine kale vuruşu veren Matt Conger daha sonra gelen uyarı ile VAR'a başvurdu ve görüntüleri izledi. Yeni Zelandalı hakem kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. İzlanda adında topun başına gelen Gylfi Sigurdsson penaltı atışını dışarıya vurdu.

Bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılan Nijerya son maçlar öncesi 2. sırada yer aldı. İzlanda ise bir puanla Arjantin ile beraber 3. ve 4. sırayı paylaştı. Hırvatistan 6 puanla gruptan çıkmayı garantilemişti. Nijerya'nın bu maçı kazanamsıyla Arjantin gruptan çıkma şansını son maça kadar korudu.

Grubun son maçlarında Nijerya ile Arjantin ve Hırvatistan ile İzlanda karşılaşmaları oynanacak.