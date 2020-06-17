Nihat Özdemirden beklenen Fenerbahçe kararı

Nihat Özdemir'den beklenen Fenerbahçe kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti. Uzun yıllar sarı-lacivertli kulüpte yönetici olarak önemli görevler yapan Özdemir, disipline sevk edildiği yazılı mektubun kendisine ulaşmasının ardınd
MEKTUP ULAŞIR ULAŞMAZ İSTİFA ETTİ
Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun 9 Haziran tarihinde disiplin kuruluna sevk ettiği TFF Başkanı Nihat Özdemir’e sevk belgesi bugün ulaştı.
Nihat Özdemir, sevk belgesi eline ulaştığı gibi Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.
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