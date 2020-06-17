Nihat Özdemirden beklenen Fenerbahçe kararı

Odasını basmış! Olay kavga aylar sonra ortaya çıktı

Fenerbahçe 4. hafta sonunda 3. yenilgisini Kayseri maçında almıştı. Tribünlerdeki gerginlik teknik ekibe de yansıdı. Birçok şeyi içine atan Cocu, bu kez Comolli’nin odasına gidip “Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız” dedi.