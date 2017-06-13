Nihat Kahveciden Fatih Terime tepki!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.
İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Bruma'da sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.
Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Yeni Malatyaspor'da uzun süredir devam eden Ertuğrul Sağlam görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Şampiyon hoca yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak, 565 gün aradan sonra teknik direktörlük yapacak.

Nihat Kahveci'den Fatih Terim'e tepki!

Nihat Kahveci, Fatih Terim’in basın toplantısında sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Nihat Kahveciden Fatih Terime tepki!

EURO 2016 döneminde A Milli Takım teknik heyetinde yer alan Nihat Kahveci, Fatih Terim’in "Eski oyuncularımızı teoride almak iyi fikirdi ama pratikte istediğimizi alamadık." sözlerine serzenişte bulundu.

Nihat Kahveci sosyal medyadaki paylaşımında "Pratikte istedigini veremedıgım milli futbol takımımızın gruptan cıkamadıgında etken oldugum için tüm futbolseverlerden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım’a EURO 2008 tecrübelerini aktarmak için EURO 2016 kafilesine katılan Tuncay Şanlı, Tümer Metin ve Nihat Kahveci gibi isimler yararlı olabilmek için çaba sarf etmişti.

Öte yandan o dönem Tümer Metin’in Burak Yılmaz ile kavga ederek yumruklaştığı iddia edilse de taraflar bu iddiayı yalanlamıştı.

A Milli Takım, EURO 2016 grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya erken veda etmişti.

Arda Turan gece yarısı yayına bağlanıp Fatih Terim'e cevap verdi!

Arda Turan gece yarısı yayına bağlanıp Fatih Terim'e cevap verdi!

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Nihat Kahveciden Fatih Terime tepki!

Nihat Kahveci'den Fatih Terim'e tepki!

Nihat Kahveci, Fatih Terim’in basın toplantısında sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabından cevap verdi.
Arda Turan gece yarısı yayına bağlanıp Fatih Terime cevap verdi!

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