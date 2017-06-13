Nihat Kahveciden Fatih Terime tepki!

Nihat Kahveci, Fatih Terim’in basın toplantısında sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

EURO 2016 döneminde A Milli Takım teknik heyetinde yer alan Nihat Kahveci, Fatih Terim’in "Eski oyuncularımızı teoride almak iyi fikirdi ama pratikte istediğimizi alamadık." sözlerine serzenişte bulundu.

Nihat Kahveci sosyal medyadaki paylaşımında "Pratikte istedigini veremedıgım milli futbol takımımızın gruptan cıkamadıgında etken oldugum için tüm futbolseverlerden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım’a EURO 2008 tecrübelerini aktarmak için EURO 2016 kafilesine katılan Tuncay Şanlı, Tümer Metin ve Nihat Kahveci gibi isimler yararlı olabilmek için çaba sarf etmişti.

Öte yandan o dönem Tümer Metin’in Burak Yılmaz ile kavga ederek yumruklaştığı iddia edilse de taraflar bu iddiayı yalanlamıştı.

A Milli Takım, EURO 2016 grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya erken veda etmişti.