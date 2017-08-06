Gustavo Gomez inadı

Gustavo Gomez inadı

Simon Kjaer’in, Sevilla’ya transfer olmadan önce Milan’la temasta olması, Fenerbahçe’nin de İtalyan ekibinin stoperi Gustavo Gomez’e yönelmesini sağlamıştı.
Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

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Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray'da korkutan sakatlık

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Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

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Arda olmazsa Nasri geliyor

Arda olmazsa Nasri geliyor

Transfere doymak bilmeyen Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Gary Medel için 10 milyon euro

Gary Medel için 10 milyon euro

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Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Beşiktaş’ta gösterdiği performansla rekor bedelle Çin temsilcisi Shanghai Shenhua’ya transfer olan Demba Ba, Siyah-Beyazlılar’a bedelsiz olarak geri dönüyor.
Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa'nın menajeri, Arjantinli futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

Tam 222 milyon euroluk bedelle Neymar'ın Barcelona'dan adeta göz göregöre koparan Paris Saint Germain'den Katalanlara Marco Verratti darbesi geldi.

Neymardan sonra PSGden Barçaya bir darbe daha!

2017/2018 sezonu yaz transfer dönemi Avrupa'da adeta Barcelona-PSG kapışması şeklinde geçiyor.

Yaklaşık 2 yıldır Neymar'ı ısrarla kadrosuna katmak isteyen PSG, sonunda 222 milyon euroluk bonservis bedeliyle muradına ererken, Barcelona'ya ikinci darbeyi de vurdu.

Verratti açıkladı: Kalıyorum

Fransız ekibinin 24 yaşındaki İtalyan orta sahası Marco Verratti yaptığı açıklamayla PSG'de kalacağını ve bu kararı Neymar kulübe transfer olmadan aldığını belirtti.

Böylece Barcelona uzun zamandır talip olduğu Verratti konsuunda kaybeden taraf oldu.  Hem Neymar'ı kaybeden hem de Verratti'yi alamayan Katalanlar, transfer döneminde açık şekilde Katar sermayesi kontrolündeki PSG'ye kaybetmiş oldu.

Sneijder'in Nice'ten alacağı ücret şaşkınlık yarattı!

Sneijder'in Nice'ten alacağı ücret şaşkınlık yarattı!

Yüzyılın transferi resmen açıklandı!

Yüzyılın transferi resmen açıklandı!

Barcelona Neymar'ı resmen açıkladı

Barcelona Neymar'ı resmen açıkladı


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Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

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Yüzyılın transferi resmen açıklandı!

Yüzyılın transferi resmen açıklandı!

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Barcelona Neymarı resmen açıkladı

Barcelona Neymar'ı resmen açıkladı

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