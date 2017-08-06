Neymardan sonra PSGden Barçaya bir darbe daha!

Tam 222 milyon euroluk bedelle Neymar'ın Barcelona'dan adeta göz göregöre koparan Paris Saint Germain'den Katalanlara Marco Verratti darbesi geldi.

2017/2018 sezonu yaz transfer dönemi Avrupa'da adeta Barcelona-PSG kapışması şeklinde geçiyor.

Yaklaşık 2 yıldır Neymar'ı ısrarla kadrosuna katmak isteyen PSG, sonunda 222 milyon euroluk bonservis bedeliyle muradına ererken, Barcelona'ya ikinci darbeyi de vurdu.

Verratti açıkladı: Kalıyorum

Fransız ekibinin 24 yaşındaki İtalyan orta sahası Marco Verratti yaptığı açıklamayla PSG'de kalacağını ve bu kararı Neymar kulübe transfer olmadan aldığını belirtti.

Böylece Barcelona uzun zamandır talip olduğu Verratti konsuunda kaybeden taraf oldu. Hem Neymar'ı kaybeden hem de Verratti'yi alamayan Katalanlar, transfer döneminde açık şekilde Katar sermayesi kontrolündeki PSG'ye kaybetmiş oldu.