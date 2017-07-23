Neymarda son dakika!

Uzun süredir gündemden düşmeyen Neymar için Barcelona cephesinden Pique noktayı koydu. Lionel Messi, Luis Suarez and Gerard Pique'nin Neymar'ın kalması için yaptığı toplantılar sonuç verdi ve Pique Neymar'ın takımda kalacağını açıkladı.

PSG, Neymar'ın serbest kalma bedeli 222 milyon euroluk bedeli ödemeye hazırken Neymar, Lionel Messi, Luis Suarez and Gerard Pique'nin çabaları ile takımda kaldı.

Lionel Messi, Luis Suarez and Gerard Pique'nin uzun süredir Neymar'ın takımda kalması için oyuncu ile görüşmeler yaptığı basına yansımıştı. Pique biraz önce kişisel Instagram hesabına Neymar ile fotoğrafını koyarak, 'O kalıyor' notunu düştü. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken Pique'nin bu notu ile Neymar'ı ikna etmişe benziyor.

Neymar, geçtiğimiz sezon Barcelona forması ile 45 maça çıktı 20 gol 19 asistlik bir performans gösterdi.