Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Östersunds’a elenerek Avrupa’ya erken veda etmenin şokunu henüz üzerinden atamayan Galatasaray’da, başkan Dursun Özbek duruma el koyuyor.
Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Ronaldo, geçen sezon aldığı Ballon d'Or için bu sezonda savaşacağını söyledi.
Bir transfer daha resmen açıklandı

Bir transfer daha resmen açıklandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty´de forma giyen Kia Vaughn´ı renklerine bağladı.
Muslera'da son dakika! Teklif var

Muslera'da son dakika! Teklif var

Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera için İtalya’dan bir transfer iddiası geldi. Buna göre Napoli, Muslera’yı takıma kazandırmak istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

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Mitrovic için Beşiktaş'a şaka gibi teklif!

Mitrovic için Beşiktaş'a şaka gibi teklif!

Hırvat futbolcu için teklifleri değerlendirmeye başlayan Kara Kartal’a, 23 yaşındaki oyuncunun cephesinden şok bir öneri geldi.
Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Transfer yapabilmek adına oyuncu satması gereken sarı lacivertli yönetim, Rus futbolcu Neustadter için Spartak Moskova’dan gelen teklifi reddetti.
Lucescu'dan G.Saray'a açık kapı!

Lucescu'dan G.Saray'a açık kapı!

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, özel açıklamalarda bulundu.

Neymar'da son dakika!

Uzun süredir gündemden düşmeyen Neymar için Barcelona cephesinden Pique noktayı koydu. Lionel Messi, Luis Suarez and Gerard Pique'nin Neymar'ın kalması için yaptığı toplantılar sonuç verdi ve Pique Neymar'ın takımda kalacağını açıkladı.

Neymarda son dakika!

PSG, Neymar'ın serbest kalma bedeli 222 milyon euroluk bedeli ödemeye hazırken Neymar, Lionel Messi, Luis Suarez and Gerard Pique'nin çabaları ile takımda kaldı.

Lionel Messi, Luis Suarez and Gerard Pique'nin uzun süredir Neymar'ın takımda kalması için oyuncu ile görüşmeler yaptığı basına yansımıştı. Pique biraz önce kişisel Instagram hesabına Neymar ile fotoğrafını koyarak, 'O kalıyor' notunu düştü. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken Pique'nin bu notu ile Neymar'ı ikna etmişe benziyor.

Neymar, geçtiğimiz sezon Barcelona forması ile 45 maça çıktı 20 gol 19 asistlik bir performans gösterdi.

Cristiano Ronaldo: Messi, Neymar ve Lewandowski ile savaşacağım

Cristiano Ronaldo: Messi, Neymar ve Lewandowski ile savaşacağım

Açıklama geldi! Arda ayrılıyor mu?

Açıklama geldi! Arda ayrılıyor mu?

Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

Atletico Madrid'ten olaylı transfer!


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Neymarda son dakika!

Neymar'da son dakika!

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Cristiano Ronaldo: Messi, Neymar ve Lewandowski ile savaşacağım

Cristiano Ronaldo: Messi, Neymar ve Lewandowski ile savaşacağım

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Açıklama geldi! Arda ayrılıyor mu?

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