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Nouma çıldırdı: "Yüreğin varsa yüzüme söyle"

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Nikola Kalinic imzayı attı

Nikola Kalinic imzayı attı

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Messi için 300 milyon euro!

Messi için 300 milyon euro!

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Demba Ba Beşiktaş'ı açıkladı

Demba Ba Beşiktaş'ı açıkladı

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Neymar'a kötü haber! Barcelona...

İspanya’nın Barcelona Kulübü, eski futbolcusu Neymar’la ilgili, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.

Neymara kötü haber! Barcelona...

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Brezilyalı futbolcunun geçen yıl yapılan sözleşmesindeki bonusla ilgili maddelere istinaden 8,5 milyon avro ödemesi için hukuki yollara başvurulduğu bildirildi.

Neymar, bu sezon başında Barcelona’nın göndermek istememesine rağmen sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 222 milyon avroluk rekor ücretle PSG’ye transfer olmuştu.

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Neymara kötü haber! Barcelona...

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