Neymar, PSGlileri fena trolledi!

Neymar, PSG'lileri fena trolledi!
Barcelona'nın futbol tarihine geçen 6-1'lik PSG zaferine 2 gol 1 asist sıkıştıran Brezilyalı yıldız Neymar, maçın sonrasında da deyim yerindeyse gollerine devam etti.
Brezilyalı futbolcu, kendisine ait Instagram hesabından PSG'li futbolcular Rabiot ve Kurzawa'nın fotoğrafını paylaştı.
İkili, 4-0 kazanılan ilk maçtan sonra paylaştıkları fotoğrafta 4 gol ve zafer işareti yaparak, Barcelona'ya göndermede bulunmuştu. Neymar, bu fotoğrafı çevirerek 4+2=6 diyerek intikamını acı bir şekilde aldı.
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