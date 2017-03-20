Neymar nerede oynamak istediğini açıkladı

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, Premier Lig'de futbol oynamak istediğini söyledi.

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, çok tartışılacak sözler söyledi, belki de yaz transfer sezonunun startını şimdiden verdi.

"Premier Lig'de oynamak isterim"

2 sezondur Fransız kulübü Paris Saint Germain'in kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ancak menajerinin kaprislerinden ötürü transferinden vazgeçtiği Neymar, İngiliz Gazetesi The Sun'a konuştu, Premier Lig'de oynama istediğini dile getirdi.

İngiltere'de Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Chelsea gibi şampiyonluğa oynayan birçok takım olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Çok kaliteli bir lig. Takımların oyun tarzı benim çok hoşuma gidiyor. Jose Mourinho ve Pep Guardiola gibi birçok üst seviye teknik direktör de orada. Bir gün orada oynamayı çok isterim" diyerek adeta dev kulüplerin iştahını kabarttı.

Barcelona'yla olan sözleşmesini bu yaz Temmuz ayında 2021'e kadar uzatan Neymar'ın bonservis bedeli 100 milyon euro olarak belirtiliyor.

Neymar, bu sezon tüm turnuvalarda çıktığı 35 maçta 14 gol attı, 23 de asist yaptı.