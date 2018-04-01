Nevzat Aydından olay tweet! Skorbord...

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.

Süper Lig'in 27. haftasındaki dev maçta Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Kritik karşılaşmayı Cim Bom, Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-1 kazandı.

Mücadelenin ardından Türk Telekom Stadyumu'ndaki skorbordta "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısı dikkat çekti.

Bu yazıya Trabzonsporlu yıldız futbolcu Olcay Şahan'ın ardından eski yönetici Nevzat Aydın da tepki gösterdi.

Sosyal medyada attığı mesajlarla sık sık spor kamuoyunun gündemine gelen Aydın, Galatasaray maçının ardından skorbordtaki görüntüyü paylaştı ve "Rezillik" mesajını yazdı.

Bu mesaj kısa zamanda sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.