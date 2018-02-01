Neredeyse Galatasarayın transferine engel oluyordu

Yuto Nagatomo transferini yapabilmek için tüm adımları geçen Galatasaray, dün eski bir defteri kapatmak zorunda kaldı.

Milliyet’in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, FIFA’nın hükmettiği 461 bin 200 euro tazminatı düne kadar Dany’e ödememişti. Kesinleşmiş borç nedeniyle transfere engel görülen bu para faiziyle birlikte karşılandı ve Japon sol bek ile sözleşme imzalandı. Vergi ve sigorta ise bloke çekle ödenerek sorun giderildi.

Galatasaray’da günlerdir konuşulan mali sorunlar konusundaki bir sıkıntı, ara transferin son gününde halledildi. Cim-Bom, ski futbolcusu Dany’ye verilecek 461 bin 200 euroluk borcu son günde faiziyle birlikte ödeyerek işi bitirdi.

Mustafa Cengiz yönetiminin işbaşına gelmesiyle kamuoyunun öğrendiği 23 futbolcuya ödenecek 20 milyon euro ile vergi ve sigorta için gereken 20 milyon lira, sarı-kırmızılıların korkulu rüyası olmuştu. Ancak Ndiaye transferi, Galatasaray’a nefes aldırdı.

Vergi ve sigortayı bloke çekle halleden, borçlardan dolayı futbolcularla arasındaki sorunu çözen Galatasaray’ın karşısına son problem olarak Dany çıktı. Ara transferde Karabükspor’dan Akhisar’a geçen Kamerunlu futbolcu, sarı-kırmızılılar tarafından kulüpten gönderilmişti.

Bunun üzerine FIFA’nın kapısını çalan Dany, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde açtığı çeşitli davalarda toplam 1 milyon 519 bin 152 euro ve 20 bin dolar tutarında tazminat talebinde bulunmuştu. FIFA, davanın kısmen kabulüne karar vermiş ve Galatasaray Sportif AŞ’nin Dany’e 461 bin 200 euro tazminat ödemesine hükmetmişti.

Galatasaray, FIFA’dan gerekçeli kararı istemiş ve bu şekilde süreç biraz daha uzamıştı. Ancak bu tazminatın kesinlik kazanması sonrasında 461 bin euroluk bu tazminat, Cim-Bom’un transferi karşısına engel olarak çıktı. Bundan dolayı sarı-kırmızılılar, bu borcu da kapatmak zorunda kaldı. Bunun ardından da Yuto Nagatomo’nun transferi gerçekleşti.

13: Yuto Nagatomo bu sezon Serie A’da 11, İtalya Kupası’nda 2 olmak üzere 13 maçta forma giydi. Skora gol veya asist olarak katkısı olmadı.