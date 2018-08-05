Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Negredo'ya İspanya'dan 2 talip daha

Rayo Vallecano ile anlaşamayan İspanyol golcüye ülkesinden 2 talip daha çıktı. Levante ve Real Sociedad’ın Negredo için Beşiktaş’ın kapısını çalacağı öğrenildi.

Negredoya İspanyadan 2 talip daha

Beşiktaş, Negredo'yu satmak için tüm hamleleri yaparken İspanyol golcüye ülkesinden 2 talip daha çıktı.

Levante ve Real Sociedad'ın Negredo için Siyah-Beyazlı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Rayo Vallecano ile anlaşma sağlayamayan Negredo'nun Levante ve Real Sociedad'ın yapacağı teklifleri beklediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu bonservisiyle satmayı planladığı ancak Negredo'nun yıllık ücretinin sorun yarattığı belirlendi.

Son gün bombası Mandzukic

Son gün bombası Mandzukic

Fikret Orman transferi canlı yayında açıkladı

Fikret Orman transferi canlı yayında açıkladı

Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu

Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu


 

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Negredoya İspanyadan 2 talip daha

Negredo'ya İspanya'dan 2 talip daha

Rayo Vallecano ile anlaşamayan İspanyol golcüye ülkesinden 2 talip daha çıktı. Levante ve Real Sociedad’ın Negredo için Beşiktaş’ın kapısını çalacağı öğrenildi.
Son gün bombası Mandzukic

Son gün bombası Mandzukic

FİKRET Orman’ın son 2 sezondur hayallerini süsleyen ancak kulübü Juventus’un bir türlü bırakmadığı Hırvat golcü Mario Mandzukic transferinde yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Fikret Orman transferi canlı yayında açıkladı

Fikret Orman transferi canlı yayında açıkladı

Beşiktaş, yeni transferleri Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Umut Nayir ve Enzo Roco için basın toplantısı düzenledi. Siyah-beyazlı kulübün düzenlediği basın toplantısına başkan Fikret Orman da katıldı.
Beşiktaş yeni Taliscasını buldu

Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu

Siyah-Beyazlılar’ın, Sevilla’nın 28 yaşındaki 10 numarası Ganso için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Brezilyalı sol ayaklı oyuncu kanatlarda da oynayabiliyor.
Tamer Tuna Beşiktaştan bakın kimi istiyor

Tamer Tuna Beşiktaş'tan bakın kimi istiyor

Hücum bölgesindeki alternatifleri çoğaltmak isteyen Sivasspor’da teknik direktör Tamer Tuna, Orkan Çınar’ı istedi.
Asıl piyango Vidadan değil Quaresmadan vurdu

Asıl piyango Vida'dan değil Quaresma'dan vurdu

Q7’nin eski menajeri oyuncuyu Çin’e satmaya çalışıyordu ancak Quaresma’nın anlaştığı yeni menajer Katar’dan daha iyi bir teklif getirdi.
Beşiktaşla anlaşmak üzereyim

"Beşiktaş'la anlaşmak üzereyim"

PSV Eindhoven'ın stoperi Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş ile anlaşmak üzere olduğunu ve kontrat üzerindeki 2-3 maddede ufak pürüzler kaldığını söyledi.
İşte yeni golcü! Ön protokol imzalandı

İşte yeni golcü! Ön protokol imzalandı

Tahran Times gazetesi, Başkan Fikret Orman’ın Yunanistan ziyareti sırasında İranlı golcü ve menajeriyle görüşüp, ön protokol imzaladığını iddia etti.
Beşiktaş Rocodan sonra bir transferi daha bitirdi

Beşiktaş Roco'dan sonra bir transferi daha bitirdi

Fabri'nin satılmasıyla kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş, Ospina'nın kiralanması konusunda Arsenal'le el sıkıştı. Siyah-Beyazlılar yıllık 4 milyon Euro talep eden Kolombiyalı eldivenle pazarlık halinde.
Başkanı ikna eden dev rapor: Alalım 15e satarız

Başkanı ikna eden dev rapor: "Alalım 15'e satarız"

Tosic ve Mitrovic'i sattıktan sonra stoper arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında top koşturan Enzo Roco'ya 3+1 yıllık imza attırdı.

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....