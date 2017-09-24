Negredonun golü ofsayt mıydı?

Negredo'nun golü ofsayt mıydı?
Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenilirken Negredo'nun attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Gerçek ortaya çıktı.
Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin 51. dakikasında Negredo'nun attığı gol, yan hakem Cem Satman'ın uyarısıyla Ali Palabıyık tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Ancak Bein Sports'un piero'suna göre Negredo'nun pozisyonu 77 cm ofsayt olmadığı ortaya çıktı. Eğer Negredo'nun golü verilmiş olsaydı mücadeleye 1-1 eşitlik gelecekti.
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