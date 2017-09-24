Negredonun golü ofsayt mıydı?

Aykut Kocaman Beşiktaş için ne demek istedi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş galibiyetini değerlendirirken, "Beşiktaş gibi öz güveni yüksek bir takıma karşı oynadık. Beşiktaş için söylenecek bir sözcük var ama onu kullanmayayım" dedi.