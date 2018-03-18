Negredodan kötü haber geldi

Beşiktaş, Başakşehir maçında darbe alan Alvaro Negredo'nun elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Beşiktaş maçın ardından Negredo'nun sağlık durumuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı o açıklama:

''M. Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğine darbe alan futbolcumuz Alvaro Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi'ne götürülmüştür."

BEŞİKTAŞ'TAN İKİNCİ NEGREDO AÇIKLAMASI

Alvaro Negredo’nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

"Futbolcumuz Alvaro Negredo’nun yapılan tetkikleri sonucu sağ zygoma ( elmacık ) kemiğinde çökme kırığı tespit edilmiş olup, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde acil ameliyata alınmıştır. Cerrahi işlem ile kırığı düzeltilecek olan futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir."