Negredo için şaka gibi teklif

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, İspanyol golcü Negredo'nun transferi için Beşiktaş'a şaşkına çeviren bir teklifte bulundu.

Beşiktaş'ın zarar etmeden kiralamayı ya da satmayı düşündüğü Negredo'ya oldukça ilginç bir transfer teklif geldi.

Siyah-beyazlı kulüpte senelik 4.3 milyon euro alan Negredo'ya talip olan Sociedad, "Yıllık 800 bin euro verelim, gerisini siz tamamlayın" önerisinde bulundu.

Siyah-beyazlı yönetimin bu teklifi komik bularak kabul etmediği belirtilirken, kulüp bulması için oyuncunun menajerini yetkilendirdiği aktarıldı.

Öte yandan İspanyol yıldıza Çin veya Arap takımlarından teklif gelmezken; Meksika'dan gelen teklifi ise Negredo, "Maaşını garanti altına alamadan gitmem" diyerek reddettiği ifade edildi.

A Spor