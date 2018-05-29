Negredo Beşiktaşın başına dert oldu

Yüksek maaşı kadar verimsizliği nedeniyle Beşiktaş'ta gönderilecekler listesinin ilk sırasında yer alan Alvaro Negredo için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

4 milyon 200 bin Euro'luk yıllık kazancı nedeniyle Avrupa'dan birçok kulübün yanaşmadığı Negredo'ya sadece 1 teklifin geldiği ve onun da 1 milyon 500 bin Euro civarında olduğu belirtildi.

İspanyol futbolcunun da, "Beşiktaş'ta mutluyum, neden ayrılayım?" dediği öğrenildi.

FİKRET ORMAN İLE ŞENOL GÜNEŞ GÖRÜŞTÜ

Bu arada Başkan Fikret Orman'ın teknik direktör Şenol Güneş ile tatile çıkmadan önce bir görüşme yaptığı ve transfer konusunda tecrübeli teknik adamın düşüncelerini aldığı öğrenildi.

Yapılan bu toplantıda Orman, yönetim olarak yüksek maliyetle oyuncularla yolların ayrılması gerektiği konusunda karar aldıklarını Güneş'e aktardı.

Sabah