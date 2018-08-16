Negredo Beşiktaşı ipten aldı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, ilk maçı 1-0 kazandığı Avusturya ekibi LASK Linz'i son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup olmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile LASK Linz karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Linzer Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup oldu ve adını üst tura yazdırdı.

Müsabakada Linz'in gollerini 42. dakiakda Joao Victor ve 68. dakikada Dominik Frieser kaydetti. Beşiktaş'ın golünü 90+1. dakikada Negredo kaydetti.

Öte yandan sarı kartı bulunan Negredo golden sonra formasını çıkartması nedeniyle 2. sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Bu arada Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan oldu.