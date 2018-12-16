Nefesleri kesen maçtan galip çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor maçında 1 puanı 90+6'da attığı golle kaptı: 2-2! Karşılaşmada iki takım da birçok pozisyon yakalarken, futbolseverler eğlenceli bir mücadele izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan dev maç 2-2 sona erdi.

Trabzonspor'a 2 farkı getiren goller, 45. dakikada Rodallega ile 47. dakikada Nwakaeme'den geldi. Beşiktaş'ın sayılarını ise 58. dakikada kendi kalesine Onazi ile 90+6. dakikada Mustafa Pektemek attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı ve puanını 26 yaptı. Beşiktaş da üst üste 2. beraberliğini alırken, 26 puana yükseldi.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö mücadelesine göre kadrosunda üç değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, beklentileri bir türlü karşılayamayan Oğuzhan Özyakup'u yedek soyundururken, bu ismin yerine Atiba Hutchinson orta sahada şans buldu. Sakatlığı geçen Jeremain Lens ise Mustafa Pektemek'in yedek soyunduğu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maçta Güneş, bir değişiklik de forvet hattında yaptı ve Malmö karşılaşmasında görev alamayan Güven Yalçın, Vagner Love'un yerine gol aradı.

Siyah-beyazlılarda kalede Loris Karius görev alırken, savunmada Adriano Correia, Gary Medel, Domagoj Vida ve Necip Uysal oynadı. Hutchinson'un yanında Dorukhan Toköz, rakip atakları engellemeye çalışırken, orta sahanın solunda Jeremain Lens ve sağında da Ricardo Quaresma görev aldı. Adem Ljajic de hücumda takımına destek vermeye çalıştı.

TRABZONSPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'ini korudu.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, ligin 15. haftasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre değişikliğe gitmedi. Trabzonspor mücadeleye Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile çıktı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde ise Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Amiri, Olcay Şahan, Batuhan Artarslan, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Ibanez ve Zeki Yavru yer aldı.

HÜSEYİN VURDU, KARIUS ÇIKARDI

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş ve Trabzonspor hareketli bir oyun ortaya koydu. İki takım da ilk dakikalarda rakip yarı alana hızlı çıkarak ceza alanına girmeye çalışırken, ilk tehlike Trabzonspor'dan geldi.

6. dakikada Trabzonspor'un Sosa'yla sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Hüseyin Türkmen penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, kaleci Karius nefis bir reaksiyonla topu kornere çeldi.

TRABZONSPOR DİREKTEN DÖNDÜ

Beşiktaş ilk 20 dakikada ceza alanı içinde tehlikeli olamazken, Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı.

21. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Karius boşa çıktı, Rodallega'nın kafasından seken topu Nwakaeme boş kaleye doğru yollamak istedi ancak top üst direkten döndü.

ADRIANO UZAKLARDAN VURDU

Beşiktaş, karşılaşmanın 30. dakikasında Brezilyalı hücumcu beki Adriano'nun bireysel çabasıyla gole yaklaştı.

Sambacı'nın yayın gerisinden nefis şutunda Uğurcan'ın güçlükle çeldiği topu savunma uzaklaştırdı ve Beşiktaş önemli bir fırsattan oldu.

RODALLEGA TRABZONSPOR'U UÇURDU

Tam ilk yarı golsüz sona erecek derken, Trabzonspor'da sahneye Hugo Rodallega çıktı. Kolombiyalı golcü güzel bir bireysel şovla tkaımını öne geçirdi.

Sağ kanattan Sosa'nın ortaladığı topa Medel müdahale edemedi. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Rodallega, kaleci Karius'tan sıyrılarak meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı.

BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞİKLİK, TRABZON ATTI

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın 2. yarısına 2 değişiklikle başladı. Quaresma ve Necip kenara gelirken, iki bek Caner ile Gökhan Gönül oyuna dahil oldu. 2. yarının hemen başında, 47. dakikada Trabzonspor golü buldu.

Beşiktaş'ın kendi yarı alanının ortalarından kullandığı taç atışı sonrası baskıyla topu kapan Onazi'nin içeri girerken pasını çıkardığı Nwakaeme, ceza alanı ön çizgisinden mükemmel bir plaseyle topu köşeden ağlara yolladı ve farkı 2'ye çıkardı.

BEŞİKTAŞ AKIN AKIN GELMEYE BAŞLADI

Trabzonspor'un farkı 2'ye çıkarmasının ardından Beşiktaş oyunu rakip yarı alana yıktı ve üst üste pozisyonlar bulmaya başladı.

53. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Dorukhan'ın ortasında savunmadan seken topu Caner indirdi, altı pasın hemen önünde bomboş durumdaki Ljajic'in müsait pozisyonda vuruşunda top üstten auta çıktı.

CANER ORTALADI, ONAZI KENDİ KALESİNE ATTI

Rakip ceza alanında en az 5 oyuncuyla bulunmaya başlayan Beşiktaş, aradığı golü de 57. dakikada buldu.

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Caner'in yeniden içeri doldurduğu topa ön direkte Dorukhan hamle yaptı. İlk pozisyonda topu çizgiden çıkaran Onazi'ye çarpan top bu kez ağlara gitti ve siyah-beyazlılar farkı 1'e indirdi.

UĞURCAN'DAN HARİKA BİR KURTARIŞ

Beşiktaş 64. dakikada yine bir köşe vuruşu sonrasında gole yaklaştı, Trabzonspor kalecisi Uğurcan gole izin vermedi.

Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Vida kafayı vurdu, kaleci Uğurcan köşeye giden topu nefis kurtardı ve gole izin vermedi.

BEŞİKTAŞ SEVİNDİ, VAR İPTAL ETTİ!

2-1'in ardından baskısını artıran Beşiktaş, 68. dakikada Dorukhan Toköz ile golü buldu ve siyah-beyazlılar büyük bir sevinç yaşadı, ancak maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR ile görüştükten sonra ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Yoğun baskı sonrası Güven'in kaptığı topun ardından Gökhan, nefis bir pasla Dorukhan'ı buldu. Dorukhan'ın ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Dorukhan'ın golü öncesi ilk pasta Lens'in ofsaytta olduğu tespit edildi ve GOL geçersiz sayıldı.

İPTAL SONRASINDA BEŞİKTAŞ YAVAŞLADI

Beşiktaş'ın golünün VAR izlemesi ile iptal edilmesinin ardındna Beşiktaş'ın yaklaşık 20 dakikalık yoğun presi duruldu.

Bu arada Trabzonspor'da Jose Sosa, 65. dakikada sakatlanarak kenara geldi ve Batuhan oyuna dahil oldu. Ayrıca Beşiktaş'ta Caner Erkin, 78. dakikada sarı kart göreren Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

90+6'DA SAHNEYE ÇIKAN PEKTEMEK

Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, 7 dakika uzatma verilen maçın 90+6. dakikasında sahneye çıktı ve attığı kafa golüyle takımına 1 puanı getirdi. Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan'ın kafayla arkaya aşırmak istediği top kaleciden sekti, arka direkteki Mustafa Pektemek kafa vuruşuyla bu topu ağlara yolladı.