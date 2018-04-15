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Nefesleri kesen maç Galatasaray'ın

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Nefesleri kesen maç Galatasarayın

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, taraftarı önünde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu gollerle Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ın gollerini 60. dakikada Mariano ve 90. dakikada kendi kalesine Adebayor kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki puanını 60'a çıkardı ve haftayı lider kapattı. Medipol Başakşehir ise 59 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin 30. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları maça göre başlangıç kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, geçen hafta Gençlerbirliği'ne yenildikleri maçta ilk 11'de görevlendirdiği Maicon Roque ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine Jason Denayer ve Ryan Donk'u Medipol Başakşehir karşısında sahaya sürdü.

GALATASARAY, TARAFTARININ DESTEĞİYLE ÇOK HIZLI BAŞLADI

Galatasaray taraftarı karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun ayağına top geldiğinde ıslıklı protestolarda bulundu. Mücadeleye ev sahibi ekip daha iyi başladı. Henüz 4. dakika oynanırken gelişen Galatasaray atağaında ceza sahasının sağ çaprazından Garry Rodrigues topla buluştu. Rodrigues savunmaya rağmen şutunu çekti ve kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

Mücadelenin 12. dakikasında orta sahada yaşanan bir pozisyonda Ryan Donk, Arda Turan ve Emre Belözoğlu arasındaki mücadele sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu pozisyonda Arda Turan ve Emre Belözoğlu kısa süreli sakatlık yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, sol kanatta Garry Rodrigues ile etkili geldi. Rodrigues topu ceza sahasına havalandırdı. Mahmut'un ters vuruşunda top kornere gitti. Belhanda'nın kornerinde savunma topu uzaklaştırdı.

İlk 20 dakika golsüz geçilirken, Başakşehir oyunda biraz daha dengeyi kurup Galatasaray'ın hızını kesmeye çalıştı.

ÜST ÜSTE SARI KARTLAR! MARIANO VE EMRE

33. dakikada Arda Turan, bir orta saha mücadelesinde Belhanda'ya faul yaptı. Galatasaraylı oyuncular ve tribünler sarı kart beklerken, hakem kartına başvurmadı.

Başakşehir bu kez Elia sol kanattan gelmeye çalıştı. Elia topu ortaya doğru çekmek isterken Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 38. dakikadaki bu pozisyonda Mariano'ya bir sarı kart gösterdi. Mücadelenin 44. dakikasında Abdeyaor topu kaptırdıktan sonra orta sahada yer kaldı ve faul bekledi. Hakem pozisyonu devam ettirirken, Emre Belözoğlu itirazlarda bulundu. Hakem Emre Belözoğlu'na itirazlarından dolayı sarı kart gösterdi.

İLK YARI BİTTİ! ARDA TURAN'A SARI KART ÇIKTI

İlk yarıda iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçşın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi. Hakem ilk yarının son düdüğünün ardından itirazlarından dolayı Arda Turan'a sarı kart gösterdi.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki 11'leriyle çıktı. Medipol Başakşehir ikinci yarının ilk tehlikeli atağını geliştiren ekip oldu. Adebayor topu rakip ceza sahasına kadar taşıdıktan sonra pasını Elia'ya verdi. Elia rakipleriyle girdiği mücadelede topu ayağından açtı. Boşa çıkan topu Emre Belözoğlu kazandı. Ceza sahasının içinde sol çaprazdan Emre'nin yerden vuruşunda Muslera topu kontrol etti.

Galatasaray'da rakip alanda Fernando topla buluştu. Fernando sağ kanattan bindiren Mariano'ya pasını çıkardı. Mariano ceza sahası içine girip ortasını açtı. 59. dakikada Feghouli röveşata denedi ancak Cezayirli oyuncu istediği gibi vuramadı ve top auta çıktı.

VE SESSİZLİĞİ BOZAN GOL! MARINO'DAN MÜTHİŞ VURUŞ

Baskısını arttıran Galatasaray, yine hızlı bir hücuma çıktı. Mariano, Feghouli ile paslaştıktan sonra Gomis'in yaratttığı boş alanda ceza yayına doğru hareketlendi. Mariano, ceza yayına gelir gelmez sol ayağının içiyle şık bir plase yaptı. Mariano'nun vuruşunda Volkan Babacan uzanmasına rğamen topu tutamadı. Galatasaray, 60. dakikada Brezilyalı oyuncunun bu şık golüyle Medipol Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.

SONLARA DOĞRU ÜST ÜSTE OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

Medipol Başakşehir'de ilk oyuncu değişikliği 65. dakikada geldi. Arda Turan yerine oyuna Mossoro dahil oldu.

Abdullah Avcı, ikinci oyuncu değişikliğini 72. dakikada yaptı. Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu yerine oyuna İrfan Can Kahveci girdi.

Galatasaray'da da Fatih Terim 74. dakikada oyuna ilk müdahalesini yaptı. Bu dakikada sarı-kırmızılı takımda Fernando yerine Tolga Ciğerci oyuna dahil oldu.

Ev sahibi Galatasaray 77. dakikada etkili bir kontratağa çıktı. Tolga Ciğerci topu rakip ceza sahasının önüne kadar getirdi. Tolga daha sonra sağdan bindiren Gomis'e pasını çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında Gomis'in vuruşunda Volkan Babacan topu çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımda 79. dakikada Feghouli yerine Sinan Gümüş oyuna dahil oldu. Galatasaray'da 88. dakikada bir oyuncu değişikliği daha geldi. Gomis yerine bu dakikada Eren Derdiyok oyuna dahil oldu.

GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI! KENDİ KALESİNE...

Galatasaray mücadelenin 90. dakikasında hücum yönünün solundan bir korner kazandı. Belhanda'nın ceza sahasına kullandığı kornerde Serdar Aziz topa yükseldi. Serdar'dan seken top Adebayor'a çarptı ve ağlara gitti. Galatasaray bu golle Başakşehir karşısında skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve haftayı lider kapattı.

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Arda Turan'dan Galatasaray taraftarına cevap

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