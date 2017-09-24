Nefesleri kesen derbi Fenerbahçenin!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, olaylı derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikadan penaltıdan Guiliano ve 86'da yine penaltıdan Janssen attı. Beşiktaş'ın tek golü Babel'den geldi.

Süper Lig'in kritik derbi maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. 5 kırmızı kart, 3 gol ve 2 penaltının yaşandığı mücadelede gülen taraf Fenerbahçe oldu. Hakem Ali Palabıyık'ın verdiği ve vermediği kararlar çok tartışıldı. Sarı-Lacivertliler maçtan galibiyetle ayrılarak zirveye yaklaşırken Beşiktaş, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Maçtan dakikalar şöyle;

Süper Lig'in 6. haftasındaki kritik derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele hakem Ali Palabıyık'ın düdüğü ile başladı.

Karşılaşmaya konuk ekip Beşiktaş, arka arkaya kornerler kullanarak başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın maç başındaki baskısını kırdı ve oyuna ağırlığını koymaya başladı.

İlk tehlikeli atak Fenerbahçe'den!

10. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sol kanatta topla buluşan hasan Ali Kaldırım ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak Fabri topu kornere çeldi.

Neto'nun kafası direği sıyırdı

15. dakikada Valbuena'nın kullandığı kornerde Neto'nun kafa vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

17. dakikada Beşiktaş, karşılaşmadaki en etkili olduğu pozisyona girdi. ceza sahası önünde topla buluşan Quaresma'nın şutu kalenin üzerinden dışarı gitti.

Guiliano Fenerbahçe'yi öne geçirdi

18. dakikada Medel'in ceza sahası içinde Janssen'e yapmış olduğu haraket sonrası Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Guiliano, topu Fabri'nin sağından filelerle buluşturdu ve takımı 1-0 öne geçirdi!

Bu arada Fenerbahçe'nin golünden sonra Şenol Güneş ve Aykut Kocaman arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

23. dakikada sahada çıkan tartışmadan dolayı Oğuzhan ve Janssen hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş net golü kaçırdı!

31. dakikada Beşiktaş, Atiba ile net bir pozisyondan yararlanamadı. Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Pepe, arka direkte topu ceza sahasına indirdi, topla buluşan Atiba'nın kafa vuruşu direğin birkaç santimetre yanından dışarı çıktı.

Şimdi de Fenerbahçe!

Beşiktaş'ın net atağının ardından bu sefer de Fenerbahçe farkı 2'ye çıkaracak pozsiyonu harcadı. Valbuena'nın ortasında Ozan'ın şık vuruşu az farkla auta gitti.

Bu dakikalarda maç hızlandı. 34.dakikada Beşiktaş, berbaerlik golüne çok yaklaştı. Talisca'nın uzak kale direğine doğru pasında topla buluşan Quaresma'nın şutu yan ağlarda kaldı.

Quaresma kırmızı kart gördü!

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, önce Valbuena'ya yapmış olduğu haraket sonrasında sarı , sonra da Mehmet Ekici yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe de 10 kişi!

45. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahasına yaklaştığı anda Neto'nun yapmış olduğu sert faul sonrasında hakem Ali Palabıyık kırmızı kartını gösterdi ve Fenerbahçe de 10 kişi kaldı.

Derbinin ilk yarısında bir penaltı 1 gol ve 2 kırmızı kart çıktı.

Fenerbahçe ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Mehmet Ekici oyundan çıktı ve yerine Mehmet Topal girdi.

İkinci yarının ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den geldi. Guiliano'nun yerden ortasında ozaan'ın şutu dışarı gitti.

Beşiktaş'a 58. dakikada Talisca oyundan çıktı ve yerine Negredo girdi.

61. dakikada Beşiktaş'ın yıldız santrforu Negredo golünü attı ama ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Kameni müthiş kurtardı!

65. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Cenk tosun'un harika kafa vuruşunu kaleci kameni aynı güzellikte kornere çeldi.

68. dakikada hakem Ali Palabıyık, Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş'i tribüne gönderdi.

Ozan'ın vuruşu direkten döndü!

74. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Alper Potuk ceza sahasına girdi ve içeri çevirdi. Ozan'ın dengesiz şutu direkten geri döndü. Beşiktaş'ta cenk oyundan çıkarken yerine Lens girdi. Siyah-Beyazlılar son oyuncu değişikliğini de kullandı ve Medel yerine Tolgay girdi.

İkinci penaltı ikinci kırmızı kart ikinci gol!

85. dakikada hakem Ali Palabıyık, Atiba'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulunduğunu söyledi ve penaltı kararı verdi. Atiba da kırmızı kart gördü. topun başına geçen Janssen'in vuruşu ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 2-0 öne geçti.

Babel'den anında cevap

86'da Beşiktaş Negredo'nun ceza sahasına indirdiği topta Babel topu filelere gönderdi. Bu golden sonra İsmail Köybaşı'nın oğuzhan'a hareketi sonrası İsmail direk kırmızı kart gördü.

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş'ta maç sonu hakem Ali Palabıyık'a itiraz eden Oğuzhan Özyakup, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İŞTE DERBİDE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet Ekici, Ozan, Valbuena, Guiliano, Janssen.

Yedekler: Volkan, Erten, Mehmet Topal, İsmail, Alper, Fernandao, Şener, Oğuz Kağan, Aatif, Soldado

Beşiktaş: Fabricio, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Necip, Fatih, Tolgay, Lens, Orkan, Mustafa,Negredo

Maçtan notlar

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, derbi mücadelesinde geçen haftaya göre iki farklı isme yer verirken, Gary Medel’in de yerini değiştirdi.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında görev alamayan Oğuzhan Özyakup ile kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Dusko Tosic, derbi mücadelesinde ilk 11’de şans buldu.

Oğuzhan’ın yokluğunda Atiker Konyaspor karşısında görev alan Tolgay Arslan, Fenerbahçe karşısında yedek soyundu. Bu oyuncunun orta sahada savunmaya dönük görevini Oğuzhan yerine getirdi.

Tosic, ilk 11’de

Kardemir Karabükspor maçında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Dusko Tosic, derbi mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıktı.

Tosic, diğer karşılaşmalarda olduğu gibi Pepe ile savunmanın göbeğinde görev aldı.

Medel bu sefer sağ bek oynadı

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Güneş, geçen hafta stoperde şans bulan Gary Medel’i derbi mücadelesinde farklı bölgede görevlendirdi.

Orta saha, stoper ve sağ bekte oynama özelliğine sahip olan Medel, Adriano Correia’nın sakatlığında ilk 11’de şans buldu ve savunmanın sağında oynadı.

Gökhan Gönül’ün sakatlığında Beşiktaş’ta son 3 haftada 3 farklı isim sağ bekte görev aldı. Siyah-beyazlı ekipte 4. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında Necip Uysal, bu bölgede forma giyerken, 5. haftadaki Atiker Konyaspor karşısında Adriano aynı şekilde şans buldu. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında ise Medel, bu görevi yerine getirmeye çalıştı.

Caner Erkin, eski takımına karşı ilk kez oynadı

Beşiktaş’ta sol bekte şans bulan Caner Erkin, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe’ye karşı ilk derbi heyecanını yaşadı.

Uzun yıllar sarı-lacivertli takımda forma giyen ve 2016-2017’nin başında İtalya’nın Inter takımına transfer olan ancak aynı sezonda kiralık olarak Beşiktaş’a gelen Caner, yaşadığı uzun sakatlık nedeniyle geçen sezonki Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyememişti.

Pepe ve Medel’in ilk derbisi

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadroya dahil ettiği Pepe ile Medel, yeni takımlarında ilk derbi maçına çıktı.

Beşiktaş savunmasındaki önemli isimlerden Pepe’nin yanı sıra son 2 haftada farklı görevleri yerine getiren Medel, Süper Lig’deki ilk derbi heyecanını Fenerbahçe’ye karşı yaşadı.

Lens, eski takımına karşı yedek soyundu

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Jeremain Lens, eski takımına karşı yedek soyundu.

Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe’de oynayan ve 2017-2018’de geçici transferle siyah-beyazlı ekibin kadrosuna dahil edilen Lens, Ülker Stadı’ndaki mücadeleye yedekler arasında başladı.

Beşiktaş’ta ayrıca Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Matej Mitrovic, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Orkan Çınar, Mustafa Pektemek ve Alvaro Negredo, yedekler arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı taraftarlar da maçı izledi

Derbi mücadelesinde siyah-beyazlı takımı, taraftarları da yalnız bırakmadı.

Vodafone Park’tan otobüslerle toplu olarak Kadıköy’e gelen 2 bine yakın Beşiktaşlı taraftar, kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Caner, diz çökerek Beşiktaşlı taraftarları selamladı

Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maç öncesi tribünlere ilk olarak Caner Erkin’i çağırdı.

Siyah-beyazlı taraftarların olduğu tribünün önüne giden Caner’in diz çökerek, Beşiktaşlıları alkışlaması dikkati çekti. Tecrübeli oyuncunun bu tavrı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncuya yönelik yoğun protestoda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig’in 6. haftasındaki Beşiktaş derbisinde ilk 11’inde bir değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Ülker Stadı’nda oynanan derbide Kocaman, geçen hafta deplasmanda 4-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı.

Kocaman, Alanya deplasmanında ilk yarıda sakatlanan Nabil Dirar’ın yerine ilk 11’de sahaya Mehmet Ekici’yi çıkardı.

Volkan Demirel 10 yıl sonra derbide yedek

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, 10 yıl sonra ilk kez Süper Lig’de bir derbide yedek kaldı.

Tecrübeli file bekçisi Süper Lig’de 19 Mayıs 2007’de oynanan Galatasaray derbisinde kaleyi Serdar Kulbilge’ye kaptırmıştı. Volkan daha sonra Fenerbahçe’nin Süper Lig’de oynadığı 42 derbi maçta da kaleyi korumuştu.

Volkan, 10 yıl sonra Süper Lig’de yine bir derbide yedek kulübesinde oturdu.

Volkan Demirel, bu sürede Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan bazı derbilerde ya yedek beklemiş ya da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Kalede 26 yıl sonra yabancı futbolcu

Fenerbahçe’de, 26 yıl sonra ilk kez bir yabancı file bekçisi lig derbisinde kaleye geçti.

Son olarak 1990-1991 sezonunun son haftasında Beşiktaş karşısında 11 Mayıs 1991’de oynanan derbide Almanların efsane kalecisi Toni Schumacher, Fenerbahçe’nin kalesini korumuştu.

Daha sonraki sezonlarda Süper Lig’deki derbi maçlarda Fenerbahçe’nin kalesini hep yerli kaleciler korurken, bu seriyi Kamerunlu Carlos Kameni bozdu.

Kameni, 26 yıl sonra bir lig derbisinde Fenerbahçe’nin kalesini korumuş oldu.

Fenerbahçe’de bu sürede Fabiano Ribeiro, lig derbilerinde oynamazken 2015-2016 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray karşısında kaleye geçmişti.

Skrtel derbiye yetişmedi

Fenerbahçe’nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, Beşiktaş derbisine yetiştirilemedi.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında da oynamayan Skrtel, hafta içi takım antrenmanlarının sadece ilk bölümüne katılabilmişti.

Yapılan son kontrolün ardından sağlık ekibi, tecrübeli stoperin Beşiktaş derbisinde forma giymemesine karar verdi.

Skrtel’in dışında Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Robin van Persie de kadroda yer almadı.

Sakatlığı düzelen Mehmet Topal ise maç kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe’de 7 futbolcunun ilk derbi heyecanı

Fenerbahçe’de 7 futbolcu, Türkiye’de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna bu sezon kattığı Kameni, Isla, Neto, Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena ve Janssen, ilk kez Fenerbahçe formasıyla derbi heyecanı yaşadı.

Caner Erkin’e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcuları Caner Erkin’e tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli formayı 2010-2016 yıllarında giyen Caner, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra ilk kez Kadıköy’e geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Caner’e tepki göstererek milli futbolcu aleyhine tezahüratlar yaptı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, derbi maçta takımını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, takımlarına büyük destekte bulundu.

Maçtan önce de Kadıköy’de koreografi gösterisi yapıldı. Okul Açık Tribünü’nde kartonlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün görseli oluşturuldu. Daha sonra başında miğfer olan Fenerbahçe formalı gladyatörün bulunduğu resim açıldı. Resmin altında ise "Çubukluyla yapılanlar sonsuzlukta yankılanır." yazılı büyük bir pankart açıldı.

Lucescu derbiyi izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi statta izledi.

Lucescu’ya milli takım yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da eşlik etti.

Şili Milli Takımı Teknik Direktörü Pizzi, Kadıköy’de

Şili Milli Takımı Teknik Direktörü Juan Antonio Pizzi, derbi maçı izlemek için İstanbul’a geldi.

Pizzi, milli takımdan futbolcuları Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary Medel’i Kadıköy’deki derbide yakından takip etti.

Portekiz Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Jorge Rosario da maçı izledi. Derbide Fenerbahçe’de Neto, Beşiktaş’ta ise Pepe ile Quaresma, Portekizli futbolcular olarak sahada yer aldı.

Voleybolcular tur attı

Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası’nda Halkbank’ı 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kadıköy’de taraftarının önüne çıktı.

Maçtan önce kupayla tribünleri dolaşan voleybolculara, taraftarlar alkışlarla destek verdi.