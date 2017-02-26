Nefes kesen maçtan gülen çıkmadı: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor kendi sahasında son dönemde formda olan Trabzonspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor kendi sahasında son dönemde formda olan Trabzonspor'u ağırladı. Yüsek tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Rangelov ve Rodallega'nın karşılıklı golleri maçın sonucunu belirledi. Trabzonspor bu skorla yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 32'ye yükseltirken Konyaspor da puanını 29'a yükseltti.

Trabzonspor hızlı başladı

Maça hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu. 2. dakikada savunma arkasına iyi kaçan Hugo Rodallega, ceza sahası içinde topla iyi buluştu ancak Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, tehlikeyi önceden sezip alanı daraltınca Rodallega sol kanatta Emmanuel Mas'a döndü. Arjantinli oyuncunun açtığı ortada Konyaspor savunması tehlikeyi önledi. Bordo Mavili ekip daha maçın başında bu önemli pozisyondan eli boş dönmek zorunda kaldı.

Mücadelenin 6. dakikasında sol kanatta Konyasporlu Rangelov'a sert müdahelede bulunan Mustafa Akbaş, maçın hakemi Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Top direkten döndü

Maçın hızlı başlayan tarafı Trabzonspor olmasına rağmen oyunda dengeyi sağlayan ve gol pozisyonlarına giren Konyaspor'da Bulgar golcü Rangelov karşılaşmanın 9. dakikasında sol kanattan aldığı topu alarak sürdüğü topla şutunu gönderdi ancak top auta çıktı. 10. dakikada bu kez Volkan Fındıklı gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasında topla buluşan Halil geriden gelen Volkan'a pasını verdi. Volkan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Onur top dokundu ve top direkten dışarıya gitti.

Castillo karşı karşıya kaçırdı

Mücadelenin 13. dakikasında Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Castillo kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu ayağından fazla açınca kaleci Serkan Kırınıtılı topu aldı.

Pozisyonlar bir bir kaçtı

Konyaspor 16. dakikada yine tehlikeli geldi. Volkan Fındıklı savunmanın arkasına koşu yapan Halil'i topla buluşturmak istedi ancak Trabzponspor savunmasında Uğur Demirok son anda araya girerek Halil'in kaleciyle karşı karşıya kalmasına engel oldu ve top auta gitti. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Trabzonspor'da Mustafa Akbaş'ın kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Dimitar Rangelov'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Amir Hadziahmetovic'in vuruşunu Onur Kıvrak başarılı bir şekilde kurtardı.

Trabzonspor'da Mustafa Akbaş, 25. dakikada korner atışı sırasında Konyaspor ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Maç 1 dakikalık duraksama sonrası kaldığı yerden devam etti.

34. dakikada Konyaspor'da Nejc Skubic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Halil vuruşunu yaptı. Onun şutunda top savunmadan dışarıya gitti. 35'te ev sahibi ekipte Barry Douglas korneri paslaşarak kullandıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında ceza sahasında kafalardan seken top kaleci Onur'da kaldı. Mücadelenin 37. dakikasında Trabzonspor'da Castillo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Yazıcı vuruşunu yaptı. Genç yıldızı şutunda Vukovic araya girdi ve top kornere çıktı ve Bordo Mavili bir ataktan daha sonuç alamadı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eştlikle geçilirken oyunun son bölümünde temponun düştüğü gözlendi. Her iki takım oyuncularının orta sahada pas yapmaya çalıştı ve daha kontrollü bir oyun tercih ettiler.

2. yarı golle başladı

Mücadelenin 2. yarısına her iki ekip de oyuncu değişikliği yaparak başladı. Trabzonspor'da Mustafa Akbaş yerine Aytaç Kara, Konyaspor'da da Halil İbrahim Sönmez yeribe Riad Bajic oyuna dahil oldu. Başlama vuruşunun ardından gelişen Konyaspor atağında ev sahibi ekip kaleyi tam cepheden gören yerden frikik kazandı. 47. dakikada topun başına gelen Bulgar oyuncu Rangelov, frikikten güzel bir gole imza attı.

Olcay hazırladı, Rodallega bitirdi

Trabzonspor, kalesinde gördüğü gol sonrası çabuk toparlandı ve mücadelenin 54. dakikasında sağ kanattan içeriye güzel hareketlerle kateden Olcay Şahan, topu Hugo Rodallega ile buluşturdu ve Kolombiyalı golcü düzgün bir vuruşla golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Rodallega'nın Trabzonspor formasıyla attığı ilk gol oldu.

59'da sağ kanatta topla buluşan Rodallega, topu içerdeki arkadaşına attı ancak Konyaspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Ali Turan kritik bir müdahale ile Trabzonspor'un öne geçmesine engel oldu. Karşılaşmanın 64. dakikasında Konyaspor sağ kanattan korner atışını Barry Douglas ile kullandı. Amir Hadziahmetovic'ten etkili bir kafa vuruşu geldi ancak Onur Kıvrak hata yapmayarak gol olmasını engelledi.

64. dakikada Konyaspor 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi ve Jonsson'un yerine Ali Çamdalı oyuna dahil oldu.

Mücadelede tempo yükseldi

67. dakikada Trabzonspor'da Yusuf'un sağ kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken top sonrası ceza sahasında topu önünde bulan Mas'ın vuruşu üstten dışarıya gitti. 71'de

Barry Douglas'ın sağ kanattan ikinci kez kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında topu tekrar alan Barry Douglas'ın ortası kaleci Onur'da kaldı. 75'te Trabzonspor tehlikeli geldi. Olcay'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pereira vuruşunu yaptı. Onun şutunda top yandan dışarıya gitti. 78. dakikada Trabzonspor Olcay Şahan ile gole çok yaklaştı. Yusuf'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olcay şutunu çekti. Onun vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

Konyaspor direğe takıldı

Mücadelenin 82. dakikasında sol kanattan gelen Konyaspor'da Barry Douglas ceza sahası içerisinde topu Riad Bajic ile buluşturdu. Karşı karşıya pozisyonda Onur Kıvrak gole izin vermedi ve takımı adına kritik bir kurtarışa imza attı. 84. dakikada kaleyi tam cepheden gören yerden frikik kazanan Konyaspor'da topun başına geçen Barry Douglas'ın güzel vuruşu direkten döndü. Konyaspor bu ataktan da eli boş dönmüş oldu.

87'de Matus Bero, Fabian Castillo'nun yerine 89'da da Onazi yerine Zeki Yavru oyuna dahil oldu. 90. dakikada Konyaspor'un tek golünü kaydeden Rangelov yerini Deni Milosevic'e bıraktı.

Maçta başka pozsiyon olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

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