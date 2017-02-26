Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Diego Ribas coştu!

Diego Ribas coştu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego, Flamengo formasıyla gollerine devam ediyor.
Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Messi'ye tam 115 milyon euro!

Messi'ye tam 115 milyon euro!

Premier Lig kulüplerinden Manchester City gelecek sezon için ilk, belki de tek hedefini belirledi: Barcelona ve dünya futbolunun 1 numaralı yıldızı Lionel Messi.

Nefes kesen maçtan gülen çıkmadı: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor kendi sahasında son dönemde formda olan Trabzonspor'u ağırladı.

Nefes kesen maçtan gülen çıkmadı: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor kendi sahasında son dönemde formda olan Trabzonspor'u ağırladı. Yüsek tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Rangelov ve Rodallega'nın karşılıklı golleri maçın sonucunu belirledi. Trabzonspor bu skorla yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 32'ye yükseltirken Konyaspor da puanını 29'a yükseltti.

Trabzonspor hızlı başladı

Maça hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu.  2. dakikada savunma arkasına iyi kaçan Hugo Rodallega, ceza sahası içinde topla iyi buluştu ancak Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, tehlikeyi önceden sezip alanı daraltınca Rodallega sol kanatta Emmanuel Mas'a döndü. Arjantinli oyuncunun açtığı ortada Konyaspor savunması tehlikeyi önledi. Bordo Mavili ekip daha maçın başında bu önemli pozisyondan eli boş dönmek zorunda kaldı.

Mücadelenin 6. dakikasında sol kanatta Konyasporlu Rangelov'a sert müdahelede bulunan Mustafa Akbaş, maçın hakemi Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Top direkten döndü

Maçın hızlı başlayan tarafı Trabzonspor olmasına rağmen oyunda dengeyi sağlayan ve gol pozisyonlarına giren Konyaspor'da Bulgar golcü Rangelov karşılaşmanın 9. dakikasında sol kanattan aldığı topu alarak sürdüğü topla şutunu gönderdi ancak top auta çıktı. 10. dakikada bu kez Volkan Fındıklı gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasında topla buluşan Halil geriden gelen Volkan'a pasını verdi. Volkan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Onur top dokundu ve top direkten dışarıya gitti.

Castillo karşı karşıya kaçırdı

Mücadelenin 13. dakikasında Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın  pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Castillo kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu ayağından fazla açınca kaleci Serkan Kırınıtılı topu aldı.

Pozisyonlar bir bir kaçtı

Konyaspor 16. dakikada yine tehlikeli geldi. Volkan Fındıklı savunmanın arkasına koşu yapan Halil'i topla buluşturmak istedi ancak Trabzponspor savunmasında Uğur Demirok son anda araya girerek Halil'in kaleciyle karşı karşıya kalmasına engel oldu ve top auta gitti. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Trabzonspor'da Mustafa Akbaş'ın kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Dimitar Rangelov'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Amir Hadziahmetovic'in vuruşunu Onur Kıvrak başarılı bir şekilde kurtardı.

Trabzonspor'da Mustafa Akbaş, 25. dakikada korner atışı sırasında Konyaspor ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Maç 1 dakikalık duraksama sonrası kaldığı yerden devam etti.

34. dakikada Konyaspor'da Nejc Skubic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Halil vuruşunu yaptı. Onun şutunda top savunmadan dışarıya gitti. 35'te ev sahibi ekipte Barry Douglas korneri paslaşarak kullandıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında ceza sahasında kafalardan seken top kaleci Onur'da kaldı. Mücadelenin 37. dakikasında Trabzonspor'da Castillo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Yazıcı vuruşunu yaptı. Genç yıldızı şutunda Vukovic araya girdi ve top kornere çıktı ve Bordo Mavili bir ataktan daha sonuç alamadı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eştlikle geçilirken oyunun son bölümünde temponun düştüğü gözlendi. Her iki takım oyuncularının orta sahada pas yapmaya çalıştı ve daha kontrollü bir oyun tercih ettiler.

2. yarı golle başladı

Mücadelenin 2. yarısına her iki ekip de oyuncu değişikliği yaparak başladı. Trabzonspor'da Mustafa Akbaş yerine Aytaç Kara, Konyaspor'da da Halil İbrahim Sönmez yeribe Riad Bajic oyuna dahil oldu. Başlama vuruşunun ardından gelişen Konyaspor atağında ev sahibi ekip kaleyi tam cepheden gören yerden frikik kazandı. 47. dakikada topun başına gelen Bulgar oyuncu Rangelov, frikikten güzel bir gole imza attı.

Olcay hazırladı, Rodallega bitirdi

Trabzonspor, kalesinde gördüğü gol sonrası çabuk toparlandı ve mücadelenin 54. dakikasında sağ kanattan içeriye güzel hareketlerle kateden Olcay Şahan, topu Hugo Rodallega ile buluşturdu ve Kolombiyalı golcü düzgün bir vuruşla golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Rodallega'nın Trabzonspor formasıyla attığı ilk gol oldu.

59'da sağ kanatta topla buluşan Rodallega,  topu içerdeki arkadaşına attı ancak Konyaspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Ali Turan kritik bir müdahale ile Trabzonspor'un öne geçmesine engel oldu. Karşılaşmanın 64. dakikasında Konyaspor sağ kanattan korner atışını Barry Douglas ile kullandı. Amir Hadziahmetovic'ten etkili bir kafa vuruşu geldi ancak Onur Kıvrak hata yapmayarak gol olmasını engelledi.

64. dakikada Konyaspor 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi ve Jonsson'un yerine Ali Çamdalı oyuna dahil oldu.

Mücadelede tempo yükseldi

67. dakikada Trabzonspor'da Yusuf'un sağ kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken top sonrası ceza sahasında topu önünde bulan Mas'ın vuruşu üstten dışarıya gitti. 71'de

Barry Douglas'ın sağ kanattan ikinci kez kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında topu tekrar alan Barry Douglas'ın ortası kaleci Onur'da kaldı. 75'te Trabzonspor tehlikeli geldi. Olcay'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pereira vuruşunu yaptı. Onun şutunda top yandan dışarıya gitti. 78. dakikada Trabzonspor Olcay Şahan ile gole çok yaklaştı. Yusuf'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olcay şutunu çekti. Onun vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

Konyaspor direğe takıldı

Mücadelenin 82. dakikasında sol kanattan gelen Konyaspor'da Barry Douglas ceza sahası içerisinde topu Riad Bajic ile buluşturdu. Karşı karşıya pozisyonda Onur Kıvrak gole izin vermedi ve takımı adına kritik bir kurtarışa imza attı. 84. dakikada kaleyi tam cepheden gören yerden frikik kazanan Konyaspor'da topun başına geçen Barry Douglas'ın güzel vuruşu direkten döndü. Konyaspor bu ataktan da eli boş dönmüş oldu.

87'de Matus Bero, Fabian Castillo'nun yerine 89'da da Onazi yerine Zeki Yavru oyuna dahil oldu. 90. dakikada Konyaspor'un tek golünü kaydeden Rangelov yerini Deni Milosevic'e bıraktı.

Maçta başka pozsiyon olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Nefes kesen maçtan gülen çıkmadı: 1-1

Nefes kesen maçtan gülen çıkmadı: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor kendi sahasında son dönemde formda olan Trabzonspor'u ağırladı.
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu!

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli odu.
Aatiftan Konyaspora söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.
Beşiktaş Konyasporu 5ledi!

Beşiktaş Konyaspor'u 5'ledi!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Beşiktaş, Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.
FLAŞ! Fenerbahçe Aatif kararını bildirdi!

FLAŞ! Fenerbahçe Aatif kararını bildirdi!

Fenerbahçe Yönetimi, Aatıf Chahechouhe için kapısını çalan Konyaspor'a kararını bildirdi.
Konyaspor Aatifı bekliyor!

Konyaspor Aatif'ı bekliyor!

Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için Aatif Chahechouhe'u bekliyor.
Konyaspor mağlubiyetle veda etti

Konyaspor mağlubiyetle veda etti

Konya-Gent maçı sonra erdi. Temsilcimiz maçtan 90+4'de yediği golle 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Fernandao bombası!

Fernandao bombası!

Avrupa’dan elendikten sonra tamamen lige dönen Yeşil-Beyazlılar, ara transferde kadrosunu güçlendiriyor. Aykut Kocaman’ın raporu sonrası yönetimin, Fenerbahçe’nin yıldızı Fernandao’yu istediği öğrenildi.
Konyaspor Avrupaya veda etti

Konyaspor Avrupa'ya veda etti

Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 4-0 yenilen temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi macerasına veda etti.
Aykut Kocamandan Milli Takım açıklaması

Aykut Kocaman'dan Milli Takım açıklaması

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, A Milli Futbol Takımı ile adının anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu....
Trabzonspor son saniye golüyle güldü!

Trabzonspor son saniye golüyle güldü!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, evinde Atiker Konyaspor'u son dakika golüyle 1-0 mağlup etti....
Serkan Kırıntılı UEFAda haftanın oyuncusuna aday oldu

Serkan Kırıntılı UEFA'da haftanın oyuncusuna aday oldu

Atiker Konyaspor’un deneyimli kalecisi, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi....
Taraftarlara kötü haber! Kanun resmen yürürlüğe girdi...

Taraftarlara kötü haber! Kanun resmen yürürlüğe girdi...

Kış saati uygulaması ile ilgili son dakika kararı... Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Alınan karar sonucunda yaz...
Konyaspor Rizesporu elinden kaçırdı

Konyaspor Rizespor'u elinden kaçırdı

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk hafta maçında Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere...
Her şey 3 dakikada oldu!

Her şey 3 dakikada oldu!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan Torku Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının skorunu belirleyen tüm goller ilk yarıda, 3...