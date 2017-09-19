Ne yaptın Medel!

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk on birde oynamak için can atan Gary Medel sonunda muradına erdi.

Hem stoper hem de orta sahada oynayabilen Medel, Tosic ve Atiba'yı kesemediği için lig ve Avrupa maçlarında ilk on bir şansı yakalayamıyordu.

Porto maçında sonradan oyuna giren ve orta sahayı toparlayarak maçın kazanılmasında önemli bir rol oynayan Şilili oyuncunun artık ilk on bire yakın olduğu öngörülüyordu.

Tosic'in cezalı, Oğuzhan'ın da sakat olmasıyla Konyaspor'a karşı kesin olarak ilk onbirde oynaması beklenen Medel için merak edilen sadece orta sahada mı yoksa stoperde mi oynayacağıydı. Kadroların açıklanmasıyla bu merak son buldu ve Şenol Güneş Medel için tercihini stoperden yana kullandı. Böylelikle Medel Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk kez ilk onbirde yer aldı ve sahaya Pepe'nin partneri olarak çıktı.

Kafa topu bırakmadı!

Stoperde maç boyunca rakip stoperleri gölge gibi takip eden Medel, hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkat çekti. 1.71 boyundaki Şilili oyuncu, 90 dakika boyunca Konyaspor'un 1.85 cm'lik forveti Evouna'ya karşı çıktığı 4 hava topu mücadelesinin 3'ünde üstün gelen taraf oldu. Medel ayrıca 8 sahipsiz topu kazandı.

Sabah