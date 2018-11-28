Ne yaptın Cengiz! Dünya gündemine oturdu

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Roma'da Nicolo Zaniolo'nun ceza sahası içinde Cengiz'e 'al da at' pasını milli futbolcu değerlendiremedi. Müsait pozisyonu değerlendiremeyen Cengiz Ünder saha içinde büyük üzüntü yaşadı.

Yedek kulübesinde golün kaçışını izleyen Roma'nın hocası Di Francesco ise elindeki şişeyi yere fırlattı.

Saniyeler sonra ilk yarı sona ererken soyunma odasına oldukça üzgün giden Cengiz'i kaptan Florenzi teselli etti.

Karşılaşmayı İspanyol ekibi Bale ve Vazguez'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

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