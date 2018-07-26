Ne Ospina, ne Harun! İşte yeni kaleci

FABRİ'Yİ Fulham'a verdikten sonra kaleci arayışlarına hızlandıran ve gündeme birçok isim almasına rağmen henüz hiçbirisiyle anlaşamayan Beşiktaş, yeni bir aday buldu.

Liverpool'un Allison transferi sonrası üçüncü kaleci durumuna düşen ve takımdan ayrılma kararı alan Simon Mignolet için devreye giren Kartal, fiyat araştırması yapıyor. İngilizler'in bu oyuncu için 12 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenilirken, fiyatı fazla bulan Kartal'ın, indirim talep edeceği ifade edildi.

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