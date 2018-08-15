Ne oldu sana çocuk!

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, sosyal medya hesabından kendisine özel olarak yaptırdığı koltuğu paylaştı.

Milli futbolcunun arkasında ismi ve forma numarası yazan sandalyesiyle fotoğrafı, on binlerce beğeninin yanı sıra, bir miktar da eleştiri aldı.

Türkiye Milli Takımı’nda gösterdiği performans ile Alman devi Borussia Dortmund’a gidip, sonrasında Celta Vigo’ya transfer olan Emre Mor, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

21 yaşındaki futbolcu, kendisine özel olarak yaptırdığı koltuğa ‘Emre Mor 7’ yazısını kaplattı. Emre’nin bu paylaşımı sonrasında takipçileri ‘Kendine taht yaptırmış’ yorumunu yaptı. Emre'nin sandalyesiyle fotoğrafı, on binlerce beğeninin yanı sıra, bir miktar da eleştiri aldı.