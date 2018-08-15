Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara sosyal medyadan mesaj verdi.
Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraş verdiği Alanyasporlu Emre Akbaba için son teklifini yaptı.
Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Villarreal forması giyen Enes Ünal'ı transfer ediyor.
Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'yle adı yoğun şekilde anılan ancak Arsenal'de beklenen yükselişi gösteremeyen Joel Campbell'dan İtalya sürprizi geldi.
Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Suat Kaya'nın çalıştırdığı 2. Lig ekibi Menemenspor, Bursaspor'un genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'u kiralık olarak renklerine kattı.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.
Sezon sonunda bırakacağını açıkladı

Sezon sonunda bırakacağını açıkladı

2005 ve 2006 yıllarında Renault ile Formula 1 şampiyonlukları yaşayan McLaren Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso sezon sonunda Formula 1'i bırakacağını açıkladı.

Ne oldu sana çocuk!

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, sosyal medya hesabından kendisine özel olarak yaptırdığı koltuğu paylaştı.

Ne oldu sana çocuk!

Milli futbolcunun arkasında ismi ve forma numarası yazan sandalyesiyle fotoğrafı, on binlerce beğeninin yanı sıra, bir miktar da eleştiri aldı.

Türkiye Milli Takımı’nda gösterdiği performans ile Alman devi Borussia Dortmund’a gidip, sonrasında Celta Vigo’ya transfer olan Emre Mor, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

21 yaşındaki futbolcu, kendisine özel olarak yaptırdığı koltuğa ‘Emre Mor 7’ yazısını kaplattı. Emre’nin bu paylaşımı sonrasında takipçileri ‘Kendine taht yaptırmış’ yorumunu yaptı. Emre'nin sandalyesiyle fotoğrafı, on binlerce beğeninin yanı sıra, bir miktar da eleştiri aldı.

Çin'de Talisca şov sürüyor

Çin'de Talisca şov sürüyor

Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi


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Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

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Enes Ünalın yeni takımı belli gibi

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Villarreal forması giyen Enes Ünal'ı transfer ediyor.
Ne oldu sana çocuk!

Ne oldu sana çocuk!

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, sosyal medya hesabından kendisine özel olarak yaptırdığı koltuğu paylaştı.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

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