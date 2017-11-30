Ne Arda, ne Asamoah! İşte Cimbomun ilk transferi

Ne Arda, ne Asamoah! İşte Cimbom'un ilk transferi
Galatasaray, devre arasında İran'ın Saipa kulübünde forma giyen 16 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in menajeriyle büyük ölçüde anlaştı.
Galatasaray devre arasında sürpriz bir ismi kadrosuna katmayı düşünüyor.
Sarı-kırmızılıların uzun süredir takip ettiği İran'ın Saipa takımınde ve U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'in transferini bitirmeye çok yaklaştı.
Oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından, genç futbolcunun Galatasaray ile büyük ölçüde anlaştığını duyurdu.
CnnTurk
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