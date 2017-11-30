Ne Arda, ne Asamoah! İşte Cimbomun ilk transferi

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'la söz kesti

Filipe Luis’in menajeri Quilon, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul’a geldi. Ancak Arda Turan ve Aslan’ın Brezilyalılar’ı devreye girdi; Luis ocak için Cim Bom’la söz kesti.