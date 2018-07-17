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Ndiayenin menajeri müjdeyi verdi: Galatasarayla anlaştık

Senegalli futbolcunun menajeri William Davilla, Ndiaye’nin Galatasaray ile anlaştığını açıkladı.

Davilla, “Galatasaray ile ücret konusunda bir sorunumuz kalmadı. Ancak onların Stoke City ile anlaşmalarını bekliyoruz” dedi.

Bu durum Sarı-Kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun kulübü olan Stoke City ile bonservis konusunda herhangi bir sonuca henüz varılamadı.

Kiralama formülüne gidilebilir

Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giymek isteyen Badou Ndiaye için tek bir sorun kaldı: Stoke City’nin istediği transfer ücreti. Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Türkiye’de transfer döneminin sona ereceği 31 Ağustos’a kadar zamanı var ancak Cim Bom, Senegalli orta sahayı bonservisiyle alamazsa her ne kadar kiralama bedeli ödemek istemese de bu formüle de başvurmak zorunda kalabilir. Bu doğrultuda son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

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