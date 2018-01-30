Ndiayeden gelen peşin para, alacaklı oyunculara gitti

Galatasaray, Ndiaye’yi 16 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 7.5 pay karşılığında Stoke City’ye verdi. Ada ekibi, 6 milyon euroluk peşinatı yatırdı. Bu para alacaklı oyunculara gitti.

G.SARAY’DA Ndiaye yuvadan uçtu... 27 yaşındaki Senegalli orta saha için Stoke City, 16 milyon euroluk teklifle Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalmıştı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ndiaye’yi satmak istemiyordu fakat oyuncu gitmek isteyince Sarı-Kırmızılı yönetim Ada ekibiyle pazarlık masasına oturdu. Ndiaye için 16 milyon euronun üzerine bir sonraki satıştan yüzde 7.5 pay eklendi. Senegalli yıldız da 1.7 milyon euroluk alacağından vazgeçti ve anlaşma sağlandı. Bu satış G.Saray’ın en çok para kazandığı transfer oldu.

FATİH TERİM'İN KEYFİ İYİCE KAÇTI

Fatih Terim, 4. kez göreve geldiğinde eski Başkan Dursun Özbek’ten sol bek ve santrfor takviyesi talep etmişti. Dursun Özbek seçimi kazanması halinde transferleri yapacaktı fakat planlar tutmadı. Bunun üzerine bir de Ndiaye’nin satılması Terim’in canını iyice sıktı. İmparator, iki oyuncu beklerken elindeki en önemli silahlarından birini kaybetti. Fatih Hoca’nın yakın çevresine Ndiaye’yi kaybetmekten dolayı epey mutsuz olduğunu söylediği öğrenildi.

SÜPER LİG'DE 17 MAÇTA 1 GOL ATTI

Sezon başında Osmanlıspor’dan transfer edilen Senegalli orta saha, Sarı-Kırmızılı forma ile 17 Süper Lig maçına çıktı. Ndiaye, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçında filelerini havalandırmıştı. Ndiaye, G.Saray’ın ilk devresini 2-0 geride kapatıp 4-2 kazandığı Akhisar Belediyespor maçında iki, 3-1 kazanılan Kayserispor deplasmanında ise 1 asist yapmıştı. Ndiaye, kupamaçlarında ise süre almadı.

Akşam