Ndiaye transferinde son dakika

Galatasaray'ın, Badou Ndiaye transferinde İngiltere Premier Lig ekibi Stoke City ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Galatasaray'dan ayrılarak İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'ye transfer olması beklenen Badou Ndiaye konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile her konuda anlaşmaya vardı. Stoke City, Galatasaray'a Ndiaye için bonservis bedeli olarak 15 milyon euro ve bonus olarak da 1 milyon euro ödeyecek.

27 yaşındaki Senegalli futbolcu, transfer nedeniyle geçtiğimiz gün Galatasaray'ın, Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı. Sarı-kırmızılı takımın transferle ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.