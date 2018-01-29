Obra'dan Melih'e tokat

Obra'dan Melih'e tokat

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Banvit evinde Fenerbahçe'yi yendi. Maçtan çok konuşulan ise Fenerbahçe koçu Obradovic'in Kaptan Melih Mahmutoğlu'na tokat atması oldu.
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Josef: "Hasan Ali kendini aştı"

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Ekselanslarından 20. şampiyonluk

Ekselanslarından 20. şampiyonluk

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Janssen'den yine kötü haber geldi

Janssen'den yine kötü haber geldi

8 Aralık’taki Bursa maçında sakatlanan Hollandalı yıldız, geçmeyen ödemi yüzünden psikolojik olarak çöktü. Sağlık heyetinin son yaptığı tetkiklerde kemikte ödem çıktı.
PSG'den sürpriz transfer

PSG'den sürpriz transfer

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Sessegnon imzayı attı

Sessegnon imzayı attı

Gençlerbirliği, forvet hattını Sessegnon ile güçlendirdi. Başkent temsilcisi Beninli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor'dan flaş transfer

Bursaspor, Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ve oyuncunun kulübüyle her konuda anlaştığını açıkladı.
İşte Baroni'nin yeni takımı

İşte Baroni'nin yeni takımı

Eski Fenerbahçeli Baroni, Paulista Eyalet ligi takımlarından Sao Caetano'ya transfer oldu.

Ndiaye transferinde son dakika

Galatasaray'ın, Badou Ndiaye transferinde İngiltere Premier Lig ekibi Stoke City ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Ndiaye transferinde son dakika

Galatasaray'dan ayrılarak İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'ye transfer olması beklenen Badou Ndiaye konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile her konuda anlaşmaya vardı. Stoke City, Galatasaray'a Ndiaye için bonservis bedeli olarak 15 milyon euro ve bonus olarak da 1 milyon euro ödeyecek.

27 yaşındaki Senegalli futbolcu, transfer nedeniyle geçtiğimiz gün Galatasaray'ın, Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı. Sarı-kırmızılı takımın transferle ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Galatasaray fire vermedi

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Fatih Terim yönetimden yıldız oyuncuyu istedi


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Ndiaye transferinde son dakika

Ndiaye transferinde son dakika

Galatasaray'ın, Badou Ndiaye transferinde İngiltere Premier Lig ekibi Stoke City ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Galatasaray fire vermedi

Galatasaray fire vermedi

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Fatih Terim yönetimden yıldız oyuncuyu istedi

Fatih Terim yönetimden yıldız oyuncuyu istedi

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