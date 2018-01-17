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Ndiaye için reddedilemeyecek teklif

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Papa Badou Ndiaye, Premier Lig kulüpleri tarafından paylaşılamıyor. Daha önce Stoke City, Watford ve Crystal Palace'ın ilgilendiği Ndiaye için Newcastle United'ın da devrede olduğu öğrenildi.

Ndiaye için reddedilemeyecek teklif

Papa Badou Ndiaye, geçtiğimiz yaz Osmanlıspor'dan Galatasaray'a 7,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Senegalli orta saha oyuncusunun adı, ara transfer dönemi başladığından bu yana Stoke City, Watford ve Crystal Palace ile birlikte anılıyordu.

İngiltere'de yayım yapan Daily Mail gazetesi ise Cimbom'un yıldızı için bir başka Premier Lig kulübü Newcastle United'ın da devrede olduğunu yazdı.

Haberde menajer Rafael Benitez'in çok istediği belirtilen Ndiaye için Newcastle United'ın 20 milyon euro'yu (95 milyon TL) gözden çıkardığı yazıldı.

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Ndiaye için reddedilemeyecek teklif

Ndiaye için reddedilemeyecek teklif

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