Nazifoğlundan teknik direktör açıklaması!

Galatasaray'da Riekerink'in gideceği yönündeki haberlere sarı kırmızılı takımın yöneticisi Levent Nazifoğlu'ndan açıklama geldi.

Galatasaray'da, son haftalarda teknik direktör Riekerink'in koltuğunun sallantıda olduğu yönünde haberler spor medyasında geniş yer buldu. Raşit Çetiner, Hasan Şaş ve Bülent Korkmaz gibi isimlerin takımın başına getirileceği belirtiliyordu.

Bir haber de yeni sezon için Alman ekolüne gidileceği yönündeydi. Cim Bom'da takımın başına getirilebilecek isimler arasında 2 Alman, Schaaf ve Armin Veh yer alıyordu.

Kulislerde konuşulan teknik direktör konusunda son noktayı Galatasaray Sportif AŞ. yöneticisi Levent Nazifoğlu koydu. Galatasaraylı yönetici, 'Riekerink'in yerine yeni bir teknik direktör arayışına girdiniz mi? sorusuna "Kesinlikle hoca arayışımız yok. Her hafta söylüyorum yine tekrarlıyorum, söz konusu değil. Bu haberler hocayı da olumsuz etkiliyor" şeklinde cevap verdi.

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