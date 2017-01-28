Nazifoğlundan Podolski açıklaması

Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu, 6-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Levent Nazifoğlu, takımdan ayrılması gündemde olan Lukas Podolski'yle ilgili önemli bilgiler verdi.

Nazifoğlu'nun açıklamaları şöyle:

*Podolski'ye soyunma odasında otur oturduğun yerde hiçbir yere gitmiyorsun dedim. Daha önce de söyledim, bizim satılık bir oyuncumuz yok. Podolski kalmak istediği sürece, bizim oyuncumuzdur. Madem mutlu, kalacak. Ben Podolski'ye inanırım, kendisi geçen hafta kalmak istiyorum demedi mi? Demek ki bir anlaşma yok.

*Hocamızla sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Her hafta dedirtiyorsunuz bunu, bu hafta da söyleyelim.

*Transfer çalışmalarımız da sürüyor. 65 milyona uyması gerekiyor. Son günler ne getirir, bilemiyorum.

Ben düdüğünü astıracağım demedim, ((Cüneyt Çakır hakkında) kötü yönetirse, düdük onu asacak dedim. Hiçbir tehdidim olmadı.