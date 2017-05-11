Napoli Başkanı bombayı patlattı! Arda Turan...

Napoli Başkanı De Laurentiis düzenlediği basın toplantısında takımla ilgili sorulara yanıt verdi. De Laurentiis, sorular üzerine Arda Turan ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

2004 yılında kurduğu Napoli Soccer takımı ile İtalyan futboluna giren ve dünyaca ünlü Napoli kulübünü bu marka adıyla satın alan başkan De Laurentiis, Roma’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt verdi.

'Uzun yıllar görmek isterim'

Başarılı teknik direktör Sarri’yi başka bir kulübe gönderme gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen De Laurentiis, “Sarri'yi, İngiliz ekibi Manchester United'ı 1986-2013 yıllarında çalıştıran Alex Ferguson gibi uzun bir projede Napoli'nin başında görmek isterim” dedi.

Sarri'den uyarı: Kaybederim!

Napoli Kulübü Başkanı De Laurentiis, teknik direktör Sarri’yi 2015 yılında transfer ettiği dönemde, yoğun bir şekilde protesto edildiğini fakat şu anda herkesin bu durumdan memnun olduğunu belirterek “Napoli'de taraftarlar, hiçbir zaman memnun değil.Kaybedince, tabii ki sorumlular biziz. Sarri, ilk geldiğinde 'Başkan, ben gittiğim takımlarda 5-6 hafta kaybederim. Ona göre hazırlan.' diye beni uyardı” dedi.

Arda Turan açıklaması

Başkan De Laurentiis, Arda Turan’ın transferi konusunda da gazetecilerin sorusu üzerine “İhtiyaç olması halinde bu durum, o zamanki şartlara göre değerlendirilir, transfer görüşmeleri yapılabilir.” cevabını verdi.

'Napoli'yi satmak için bir neden görmüyorum'

İtalya’nın önemli kulüplerinden Milan’ın Çin’e satılması ile ilgili soruya da cevap veren Başkan şu sözleri sarf etti: “Bu kulübe, şehir için önemli bir girişim gözüyle bakıyorum. Kulübü üçüncü kişilere satmayı düşünmüyorum. 40 yıldır film yapım şirketimi elden çıkarmadıysam, gelecekte de Napoli'yi satmak için bir neden görmüyorum”