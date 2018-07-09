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Nani Fenerbahçe'ye dönmek istediğini açıkladı

Yaz tatilinin bir bölümünü Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali ile Mikonos Ada'sında geçiren Nani, eski takım arkadaşı ile yeni sezon hazırlıkları için çalışma da yaptı.

Nani Fenerbahçeye dönmek istediğini açıkladı

Takımın yeni yapılanması ile ilgili de Hasan Ali'den bilgi alan Nani, Fenerbahçe'nin bu sezon oynayacağı 4 -3 - 3 sisteminin de kendisi için çok uygun olduğunu vurguladı.

"4-3-3 TAM BANA GÖRE"

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun hızlı oyun anlayışına uygun bir kanat oyuncusu olduğunu düşünen Nani'nin, Sportif Direktör Comolli ile de temasa geçtiği öğrenildi. DHA'nın ulaştığı Portekizli oyuncu bu konuda; "Takım yıllardır şampiyon olamıyor. Kulübün şampiyonluğuna ben de katkı sağlamak ve bu sevincin bir parçası olmak istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse kulüpten haber bekliyorum. Yeniden o taraftarın önüne çıkmak güzel olurdu. Fenerbahçe'deki ilk sezonumda şampiyonluk gelmedi ama bu kez durumun farklı olduğunu düşünüyorum ve elde edilecek şampiyonlukta pay sahibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ ÇOK GÜVEN DUYULAN BİR BAŞKAN"

Nani, DHA'ya yaptığı açıklamalarda Başkan Ali Koç'tan övgü ile bahsederek; "Çok hırslı ve başarılı biri olduğunu duyuyorum. Yapılan yorumlarda taraftarın, tüm camianın güven duyduğu bir isim. Kulübü mutlaka yukarıya çekecektir. Vizyonu olan genç bir başkan ve yeniden Fenerbahçe'de olabilmek, hep birlikte takımı şampiyon yapabilmek beni çok mutlu edecek" şeklinde konuştu.

VALENCIA İLE 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Takımın yeni sezonda oynamayı planladığı hızlı oyun anlayışına uygun bir kanat oyuncusu olan ve takımı da tanıyan bir isim olması nedeniyle Cocu ve Comolli'nin de Nani'ye olumlu baktığı öğrenildi. Yöneticiler de Nani ismine sıcak bakarken Portekizli futbolcu için son kararı Cocu verecek.

İspanyol ekibi Valencia, 1 yıllık sözleşmesi kalan Nani'den kazanç elde edebilmek için uygun bir bonservis bedeliyle Portekizlinin gidişine izin verebilir. Nani için teklif bekleyen La Liga ekibi, istediği bonservis bedelinin ödenmemesi durumunda Nani'nin yıllık ücretini ödemek istemediği ve ayrılması için kolaylık yapacağı vurgulanıyor.

Fenerbahçe formasıyla 47 mücadeleye çıkan Nani, 12 gol atarken, 13 golün de hazırlayıcısı olmuş ve 8.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine gitmişti.

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