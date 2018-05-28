Fabri'de son dakika

Fabri'de son dakika

Son 2 sezondur Beşiktaş’ın kalesini koruyan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye Siyah-Beyazlılar, yeni bir kontrat teklif etti.
Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Sezona fırtına gibi başlayan, başarılı form grafiği ile Süper Lig'e yeni çıkmasına karşın üst sıralarda tamamlayan ve futbol kamuoyunun takdirini kazanan Göztepe'de Tamer Tuna ile yolların ayrılması şok etkisi yaratmıştı.
Babel'in yerine o geliyor

Babel'in yerine o geliyor

Beşiktaş Babel'in alternatifini Fransa'da buldu! Gonçalo Guedes.
Kocaman'ın gözdesine talipler var

Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.
Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.
Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.

Nagatomo transferinde son dakika gelişmesi

G.SARAY, Yuto Nagatomo'nun bonservisini almak için harekete geçti.

Nagatomo transferinde son dakika gelişmesi

G.SARAY, Yuto Nagatomo'nun bonservisini almak için harekete geçti. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, Sarı- Kırmızılı yönetimin bonservisi Inter'de bulunan Nagatomo için 3 milyon euroyu gözden çıkardığını ve bu transfer için kararlı olduğunu yazdı. İtalyan yöneticilerin de teklife sıcak baktığı aktarılan haberde; Inter yönetiminin Dünya Kupası’nda Japonya Milli Takımı ile boy gösterecek olan 31 yaşındaki oyuncunun fiyatının artma ihtimalini düşündüğü aktarıldı.

Selçuk İnan bombası

Selçuk İnan bombası

Galatasaray'a 21'lik yıldız

Galatasaray'a 21'lik yıldız

Terim'den sürpriz telefon! İmzalar atılıyor

Terim'den sürpriz telefon! İmzalar atılıyor


 

Güneş

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Selçuk İnan bombası

Selçuk İnan bombası

Galatasaray 2.9 milyon euro kazanan Selçuk İnan'ın maaşını 1.5 milyon euro'ya çekmesini isterken transfer iddiaları da gelmeye başladı.
Galatasaraya 21lik yıldız

Galatasaray'a 21'lik yıldız

İtalyan basını, Chievo’nun orta saha oyuncusunun Sarı-Kırmızılı formayı giymeye yakın olduğunu iddia etti.
Nagatomo transferinde son dakika gelişmesi

Nagatomo transferinde son dakika gelişmesi

G.SARAY, Yuto Nagatomo'nun bonservisini almak için harekete geçti.
Terimden sürpriz telefon! İmzalar atılıyor

Terim'den sürpriz telefon! İmzalar atılıyor

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollandalı futbolcunun biten mukavelesinin bir an önce uzatılmasını istedi. 10 gün içinde resmi anlaşma sağlanması bekleniyor.
Galatasarayda süper solak operasyonu

Galatasaray'da süper solak operasyonu

Kadronun kalitesini artırmak ve genişlik kazandırmak isteyen Fatih Terim gözünü üç solak yıldıza dikti Tecrübeli hoca, bonservisi elinde olan Joel Campbell’la beraber Emre Mor ve Nuri Şahin’i de istiyor.
Galatasarayda ilk resmi ayrılık

Galatasaray'da ilk resmi ayrılık

Galatasaray’da Koray Günter, İtalya’nın Genoa takımıyla her konuda anlaştı. Transfer bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşecek.
Fatih Terim transferde önceliği yerli oyunculara verecek

Fatih Terim transferde önceliği yerli oyunculara verecek

Galatasaray'ı 2 sezon aradan sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde başarı için hareketli bir transfer dönemi bekliyor.
Olay teklif: Fenerbahçeyi bırak, bize gel

Olay teklif: "Fenerbahçeyi bırak, bize gel"

Gomis ile Valbuena, Avrupa Ligi finalini İstanbul’da yan yana izlediler. Gomis burada baklayı ağzından çıkardı! Gomis, 'Terim seni beğeniyor. Eğer Fenerbahçe'den kendin ayrılırsan seni takımda istiyor' dedi.
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Galatasaray'da 6 yolcu

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