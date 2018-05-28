Nagatomo transferinde son dakika gelişmesi

G.SARAY, Yuto Nagatomo'nun bonservisini almak için harekete geçti.

G.SARAY, Yuto Nagatomo'nun bonservisini almak için harekete geçti. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, Sarı- Kırmızılı yönetimin bonservisi Inter'de bulunan Nagatomo için 3 milyon euroyu gözden çıkardığını ve bu transfer için kararlı olduğunu yazdı. İtalyan yöneticilerin de teklife sıcak baktığı aktarılan haberde; Inter yönetiminin Dünya Kupası’nda Japonya Milli Takımı ile boy gösterecek olan 31 yaşındaki oyuncunun fiyatının artma ihtimalini düşündüğü aktarıldı.

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