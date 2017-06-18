Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın genç kaptanının yeni imzaladığı sözleşmeye 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydurduğu ortaya çıktı.
"Nabil Dirar kilit adam olur"

"Nabil Dirar kilit adam olur"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Nabil Dirar’ı, Fransız futbol sitesi Footmercato’nun yazarı Matthieu Margueritte analiz etti.
Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray'da Sneijder depremi!

Gelecek sezonun Galatasaray’ında önemli bir pozisyonu olmadığını anladığı için kendi planlamasını yapan Sneijder, aralarında Patrick Viera’nın çalıştırdığı New York’un da bulunduğu kulüplerle temasta.
Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Beşiktaş, Milan’ın stoperi Gustavo Gomez için kiralık teklifinde bulundu.
İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

Fenerbahçe’nin, Nabil Dirar’ın bonservisi için Monaco’ya 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) ödeyeceği, 1 milyon Euro da (4 milyon TL) bonus bulunduğu öğrenildi.
Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Göztepe'nin yeni hocası Beşiktaş'tan ayrılan Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna oldu.
Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Hakkında 15 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan Portekizli yıldızın, İspanya'dan ayrılma isteğini kulübüne bildirdiği iddia edildi.
Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

"Nabil Dirar kilit adam olur"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Nabil Dirar’ı, Fransız futbol sitesi Footmercato’nun yazarı Matthieu Margueritte analiz etti.

Nabil Dirar kilit adam olur

İşte Marqueritte’nin, Dirar’la ilgili açıklamaları:

Nabil Dirar, ortalama seviyenin üzerinde bir futbolcu. Asla ona kötü bir oyuncu diyemem. Orta alanda kanatlarda oynuyor. Savunma özelliği daha ağır basan bir isim. Bu konuda gerçekten başarılı ve takım oyuncusu. Hücum olarak çok etkili değil. Asıl pozisyonu sağ kanat. Ancak orta alanın farklı bölgelerinde ve savunmada da sağ bek pozisyonunda oynayabiliyor. Bu özelliği ile Fenerbahçe’deki hocasını çok memnun edeceğini tahmin ediyorum.”

‘Herkesi tatmin etti’

“Monaco’da 6 sezon forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Burada yani Fransa Ligi’nde çok önemli bir tecrübe edindi. Sakatlıkların olduğu dönemde de sağ bekteki performansıyla herkesi tatmin etti. Şampiyonlar Ligi’nde iyi maçlar çıkardı. Dirar’ın, Türkiye’deki kariyerinde önemli işlere imzasını atacağını ve birinci adam rolünün altından kalkacağına inanıyorum. Monaco’da alternatif oyuncu konumundaydı ama şimdi onun için kariyerinde bambaşka bir sayfa açılıyor. Sahip olduğu özelliklerle Fenerbahçe için kilit bir rol üstlenecektir.”

Monaco’dan teşekkür mesajı

Fransız ekibi Monaco, kulüpte 6 sezon görev yaptıktan sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Nabil Dirar için resmi internet sitesinden bir teşekkür mesajı yayımladı. Siteden yapılan açıklamada, Monaco ile biri Fransa Ligue 2, diğeri Fransa Ligue 1 zaferi olmak üzere 2 şampiyonluk yaşayan Faslı futbolcu için “Monaco’ya olan bağlılığından ve gösterdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” denildi.

Portekiz devi Ozan Tufan transferini bitirmek üzere

Portekiz devi Ozan Tufan transferini bitirmek üzere

Josue 1,5 milyon euro karşılığında ezeli rakibe!

Josue 1,5 milyon euro karşılığında ezeli rakibe!

Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı!

Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Nabil Dirar kilit adam olur

"Nabil Dirar kilit adam olur"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Nabil Dirar’ı, Fransız futbol sitesi Footmercato’nun yazarı Matthieu Margueritte analiz etti.
Portekiz devi Ozan Tufan transferini bitirmek üzere

Portekiz devi Ozan Tufan transferini bitirmek üzere

Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ozan Tufan'ın peşinde.
Josue 1,5 milyon euro karşılığında ezeli rakibe!

Josue 1,5 milyon euro karşılığında ezeli rakibe!

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Josue için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı!

Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı!

Fenerbahçe iç transferde Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilediğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin 3 yıl uzatıldığı ve imza töreninin önümüzdeki günlerde yapılacağı duyuruldu.
İşte Nabil Dirarın maliyeti

İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

Fenerbahçe’nin, Nabil Dirar’ın bonservisi için Monaco’ya 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) ödeyeceği, 1 milyon Euro da (4 milyon TL) bonus bulunduğu öğrenildi.
Samandıradaki dolabını topladı gidiyor!

Samandıra'daki dolabını topladı gidiyor!

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Volkan Şen'in Samadıra'da dolabını topladığı ve takımdan ayrılmak için gün saydığı öğrenildi.
Süper sezon şampiyonlukla taçlandırıldı!

Süper sezon şampiyonlukla taçlandırıldı!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin 4. maçında Beşiktaş Sompo Japan, Akatlar'da cezası nedeniyle boş tribünler önünde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Menajeri itiraf etti: Fenerbahçe ve Galatasaraydan teklif aldık

Menajeri itiraf etti: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldık

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İspanyol golcü Lucas Perez'in menajeri Lovelle, Galatasaray'dan da teklif aldıklarını söyledi.
Fenerbahçenin yeni transferi İstanbula geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!

Nabil Dirar, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.
Alex de Souzadan Aykut Kocaman açıklaması

Alex de Souza'dan Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör olarak yeniden göreve gelen Aykut Kocaman'ın Alex ile açıklamaları gündeme damga gibi vurmuştu. 2 yıllık sözleşmeye imza atan Kocaman ile ilgili Brezilyalı, Instagram hesbaından bir açıklama yayınladı.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...
Fenerbahçeden 3 transfer birden!

Fenerbahçe'den 3 transfer birden!

Mehmet Ekici ve Valbuena’nın ardından yeni transferler için kolları sıvayan Fenerbahçe, Monacolu Nabil Dirar’ın işini bitirmek için...
Fikret Ormandan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım için flaş sözler!

Fikret Orman, CNN Türk'te canlı yayında Aziz Yıldırım için flaş sözler söyledi. Orman, Aziz Yıldırım'ın kendisi için...
Aziz Yıldırımdan Advocaata rest!

Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a rest!

Dick Advocaat’ın Süper Lig bitmeden Hollanda’ya dönme talebini reddeden başkan, Adana maçında oynayamayacak isimlere de “Önce 3....
Yeni sezon öncesi Fenerbahçeden flaş karar!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den flaş karar!

Yabancı oyuncuların birçoğu ayrılacağı için ilk etapta yerlilerle bu durumun konuşulması planlanıyor. Özellikle de performans veremeyen isimlerden...
Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman Fenerbahçe ile...

Mehmet Demirkol: "Aykut Kocaman Fenerbahçe ile..."

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında futbol gündemini değerlendirdi....