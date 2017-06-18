"Nabil Dirar kilit adam olur"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Nabil Dirar’ı, Fransız futbol sitesi Footmercato’nun yazarı Matthieu Margueritte analiz etti.

İşte Marqueritte’nin, Dirar’la ilgili açıklamaları:

Nabil Dirar, ortalama seviyenin üzerinde bir futbolcu. Asla ona kötü bir oyuncu diyemem. Orta alanda kanatlarda oynuyor. Savunma özelliği daha ağır basan bir isim. Bu konuda gerçekten başarılı ve takım oyuncusu. Hücum olarak çok etkili değil. Asıl pozisyonu sağ kanat. Ancak orta alanın farklı bölgelerinde ve savunmada da sağ bek pozisyonunda oynayabiliyor. Bu özelliği ile Fenerbahçe’deki hocasını çok memnun edeceğini tahmin ediyorum.”

‘Herkesi tatmin etti’

“Monaco’da 6 sezon forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Burada yani Fransa Ligi’nde çok önemli bir tecrübe edindi. Sakatlıkların olduğu dönemde de sağ bekteki performansıyla herkesi tatmin etti. Şampiyonlar Ligi’nde iyi maçlar çıkardı. Dirar’ın, Türkiye’deki kariyerinde önemli işlere imzasını atacağını ve birinci adam rolünün altından kalkacağına inanıyorum. Monaco’da alternatif oyuncu konumundaydı ama şimdi onun için kariyerinde bambaşka bir sayfa açılıyor. Sahip olduğu özelliklerle Fenerbahçe için kilit bir rol üstlenecektir.”

Monaco’dan teşekkür mesajı

Fransız ekibi Monaco, kulüpte 6 sezon görev yaptıktan sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Nabil Dirar için resmi internet sitesinden bir teşekkür mesajı yayımladı. Siteden yapılan açıklamada, Monaco ile biri Fransa Ligue 2, diğeri Fransa Ligue 1 zaferi olmak üzere 2 şampiyonluk yaşayan Faslı futbolcu için “Monaco’ya olan bağlılığından ve gösterdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” denildi.